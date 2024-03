Defender 110 Carpathian Edition mit 5-Liter-8-Zylinder-Antrieb (MY 2024)

Der Defender ist schon seit seiner Markteinführung im Jahr 2016 ein echter Hingucker auf unseren Straßen. Er nimmt einerseits das ikonische Design des Ur-Defenders auf, führt es jedoch in bester Art und Weise in die Zukunft. Sein Design war und ist offensichtlich Vorbild für andere Hersteller, die sich deutlich sichtbar an den Defender Linien orientieren. Wir haben auf den Straßen in und um Düsseldorf die Gelegenheit genutzt, den Defender 110 in der besonders gelungenen Carpathian Edition unter die Lupe zu nehmen.

Auch wenn sich nun JLR (Jaguar Land Rover) künftig E-Antriebe auf die Fahnen schreibt, freut sich der in die Jahre gekommene Autotester, mal wieder einen schönen 5-Liter Verbrenner fahren zu können, der seine kraftvollen 525 PS Leistung und ein Drehmoment von mehr als 600 Newtonmetern aus 8 Töpfen schöpft.

Sein fetter Sound dürfte eine wahre Freude für alle sein, die noch einige Tropfen Benzin im Blut haben. Wenn man das Gaspedal zackig nach unten drückt, geht unser Defender unmittelbar in die Offensive und wuchtet sein stattliches Gewicht in knapp über 5 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Dass dieser Kraftakt nicht ohne Energiekonsum von statten geht, ist auch Menschen klar, die in Physik nicht aufgepasst haben. Hier laufen schnell 15 bis 20 Liter durch die Technik.

Wer hier mindestes 125.000 Euro investiert hat, der wird sich an diesem Verbrauch nicht wirklich stören. Unser Testwagen bringt es mit allen Optionen übrigens auf stolze 148.000 Euro. Wohl dem, der diese Kohle für ein Auto ausgeben kann. Der-Autotester wäre jedenfalls geneigt, sich diese Automobile Ikone in die Garage zu stellen, denn wer weiß, wie lange es so was tolles noch zu kaufen gibt

Die Kombination aus Geländegängigkeit, üppigem Nutzraum, mächtiger Erscheinung und Langstreckentauglichkeit macht den Defender 110 mit diesem klassisch-kräftigen Antrieb aus. Er könnte in der Post-Verbrenner-Zeit mal ein begehrtes Sammlerobjekt werden.

Technische Daten – Defender 110 Carpathian Edition (MY 2024) P525, 5.0 Liter V8-Kompressorbenziner, 386 kW (525 PS), AWD Automatik 0-100 km: 5,4 Sekunden Höchstgeschwindigkeit: 191 Km (240 mit 22″-Leichtmetallfelgen und Allwetterreifen) Farbe: Carpathian Grey Basispreis: ab 145.800 Euro