Dacia Jogger Extreme (2022) – Familienkombi mit viel Raum für relativ wenig Geld – Eine gute Wahl?

Der Dacia Jogger möchte der Freund der Familie sein. Für Preise ab 16.000 Euro (101 PS) bekommt man dieses große Auto mit bis zu 7 Sitzplätzen, das sich im Bereich zwischen Van und SUV einsortiert. Für SUV spricht etwa die Sitzhöhe von 59 Zentimetern vorn. Außen deuten die breiten Kunststoffverkleidungen der Radhäuser ebenfalls auf SUV hin. Das gewaltige Raumangebot, das auf einer Länge von 4,55 Metern, einer Breite von 1,78 Meter und einer Höhe von 1,67 Meter basiert, lässt an einen Van denken. Ebenso die aus der Höhe resultierende Kopffreiheit. Sei´s drum. Die Bezeichnung ist ohnehin sekundär.

Dacia Jogger – Familienfreund mit 3 Zylindern

Für die 2 Sitzplätze mehr muss man 900 Euro Aufpreis bezahlen. Wenn sie nicht benötigt werden, stehen sie an die Rücksitzlehnen gelehnt.

Mit wenigen Handgriffen (siehe unser Video) kann man sie zu Sitzen machen. Vollwertige Sitze sind das jedoch nicht, zumindest nicht für Erwachsene. Auch weil man vor ihnen sehr wenig Fußraum zur Verfügung hat, aber auch, weil das Erklimmen dieser zusätzlichen Sitze eine gewisse Beweglichkeit und nicht zu große Körpermaße erfordert. Für kürzere Strecken geht das aber auch für Erwachsene. Ansonsten wird die Soccer-Mami ihr kleines Fußball-Team bestens chauffieren können.

Für die Sporttaschen bleiben dahinter allerdings nur noch 160 Liter übrig. Falls es mal ausschließlich um den Transport geht, stehen bis zu 1.800 Liter Raum zur Verfügung. Das ist beachtlich.

Raum für bis zu 7 Personen

Auf den vorderen Sitzen und auch in der zweiten Reihe steht der in diesem Segment übliche Raum zur Verfügung. An den Lehnen der Vordersitze gibt es optional 2 kleine Tische mit integriertem Cupholder. Die im Innenraum verwendeten Materialien sind – Dacia typisch – von einfacher Qualität. Die Qualität der Verarbeitung hat indes zugelegt.

Einfache Qualitätsanmutung

Unser Testwagen ist mit der empfehlenswerten Extreme-Ausstattung versehen, die mit zusätzlichen Optionen (siehe auch dazu unser Video) knappe 20.000 Euro kostet. Ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis, wie wir finden. Nicht zuletzt, weil man 3 Jahre Garantie (bis 100.000 km) mit auf den Weg bekommt.

Assistenz-Systeme sind Mangelware

Der im Testwagen verbaute, gut hörbare 3-Zylinder Benziner leistet bis zu 110 PS (Option). In unseren Augen, sollte die Leistung nicht geringer sein, denn zu den 1.300 Kilogramm Gewicht können ja noch bis zu 7 Passagiere und auch noch Gepäck kommen. Der 999 Kubikzentimeter Benzin-Motor will fleißig geschaltet werden, um die 200 Newtonmeter in Bereichen ab 2.9000 Umdrehungen pro Minute zu schaffen. Das 6-Gang-Handschaltgetriebe lässt sich zwar wirklich leicht schalten, aber man hat eben richtig viel Schaltarbeit zu leisten. Ich würde da ein schönes Doppelkupplungsgetriebe vorziehen.

Das würde die Fahrarbeit deutlich komfortabler machen und man könnte sich stärker auf den Verkehr konzentrieren. In 11,2 Sekunden ist aus dem Stand Tempo 100 erreicht, bei 183 Stundenkilometern ist Schluss mit lustig. Das sollte für einen nutzen-orientierten Familienkombi ausreichen. In unserem Alltagstest haben wir einen Verbrauch von 6,5 Litern je 100 Kilometer notiert. Wenn man den Jogger fordert, können daraus auch 8 Liter werden.

Durch den 50 Liter Tank resultiert – je nach Fahrweise – eine Reichweite ca. 650 bis 750 Kilometern.

Der Dacia Jogger wurde eher weich abgestimmt. Bodenunebenheiten werden spürbar an die Insassen weitergereicht. Alles aber im Rahmen des erträglichen. Eine Luxus-Sänfte möchte der Jogger ja nicht sein.

Fazit

Er ist relativ günstig in der Anschaffung. Er ist sparsam beim Verbrauch. Er bietet viel Raum und Sitze für bis zu 7 Personen. So hat er das Zeug, der Freund der Familie zu werden. Und was kann er nicht? Sein Komfort ist eingeschränkt. Assistenz-Systeme sind Mangelware. Aber die meisten von ihnen werden im Alltag ohnehin nicht genutzt. Was an Technik gesetzlich vorgeschrieben ist, ist selbstredend vorhanden. Kritik? Gibt es auch. Unser Testwagen hat ständig geheizt, auch wenn wir das nicht wollten. Der auf den Armauflagen verwendete Stoff ist so rauh, dass beim Fahren die Ellbogen aufscheuern können. Wenn man lange Ärmel trägt, sollte das kein Problem sein. Und welche Modell könnte man alternativ auf die Liste nehmen. Ein solches Raumangebot gibt es wahrlich nicht häufig. Ich würde den Tiguan Allspace mit seiner Außenlänge von 4,70 Meter vergleichen.

Technische Daten:



Getriebeart: 6-Gang Schaltgetriebe

Tank (l) 50

Wendekreis innen (m) 11,39

Hubraum (cm³) 999

Maximale Leistung in kW (PS) 81 (11o)

Maximales Drehmoment in Nm 200

Kraftstoffart Super

Höchstgeschwindigkeit (km/h) 183

0-100 km/h (s) 11,2

Länge 4547 mm

Breite 1520 mm

Breite über alles (inklusive Außenspiegel) 1784 mm

Höhe 1631 mm

Radstand 2898 mm

Höhe mit geöffneter Laderaumklappe, unbeladen 2012 mm

Leergewicht fahrbereit mit Fahrergewicht 1298-1327 kg

Zulässiges Gesamtgewicht 1724 kg

Anhängelast gebremst 1200 kg

Anhängelast ungebremst 660-645 kg

Zulässiges Gesamtzuggewicht 3089-2924 kg

Vorderradantrieb

Gepäckraum minimal (l) 708

Gepäckraum maximal (l) 1819

CO2-Emission nach WLTP (g/km), kombiniert 130-129

Gesamtverbrauch nach WLTP (l/100km), kombiniert 5,7

Preis: ab 17.900 Euro



