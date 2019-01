Ab sofort sind die Coupé-Versionen der Corvette-Modelle Grand Sport und Z06 als limitierte Sonderauflage Final Edition erhältlich. Sie soll in sich die besten Merkmale der siebten Corvette-Generation vereinen. Unter anderem gehören Carbon-Keramik-Bremsen, Competition-Sportsitze, ein Performance-Data-Recorder und eine rennstreckenoptimierte Chassis-Kalibrierung zum speziellen Ausstattungsumfang. Diese Technologien haben ihren Ursprung im Rennsport. Sie kommen in ähnlicher Form auch in der Motorsportversion der Corvette C7.R zum Einsatz.

Die Corvette-Version der siebten Generation ist als Grand Sport für 116.500 Euro in Deutschland und für 130.000 Franken in der Schweiz sowie als Z06 in Deutschland für 139.500 Euro und in der Schweiz für 153.200 Franken erhältlich.

Die Corvette Final Edition ist ab sofort im europäischen Handel erhältlich.