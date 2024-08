Die Highlights vom CARAVAN SALON 2024 im Überblick | In Reisemobile In News | Von Von Redaktion/cwe

Auf dem diesjährigen CARAVAN SALON in Düsseldorf sind alle wichtigen internationalen Marktführer vertreten, auch kleine Ausbauer und Start-ups. Nirgendwo sonst können Besucher so tief in die Welt des Caravanings eintauchen und erhalten neueste Markdaten, Innovationen und Neuheiten direkt von den Branchenspezialisten.

Reisemobil-Van als Weltpremiere: genius 641 LE

Malibu, Halle 16 / A 22

Malibu präsentiert mit dem genius 641 LE in Düsseldorf eine Weltpremiere und preist das neue Fahrzeug als Reisemobil-Van an — mit Vorzügen aus beiden Kategorien. Sein einzigartiger Grundriss mit einer Heckverlängerung – der revolutionären maßgeschneiderten Heck-Extension – führt zu einem Maximum an Reise- und Wohnkomfort auf kompakter Grundfläche. Das Fahrzeug auf Mercedes Sprinter Basis sorgt mit seiner sehr großen Heckgarage und einer Liegefläche von 2 Metern für Aufsehen. Durch die innovative Heck-Extension vergrößert Malibu den Sprinter um knapp einen halben Meter von 5,93 auf 6,41 Meter und erreicht damit ein neuartiges Grundrisskonzept mit höchstem Wohn-, Schlaf- und Fahrkomfort. Der Grundpreis liegt bei rund 93.000 Euro. Die Offroad-Variante Performance 4×4 kostet rund 150.000 Euro.

Offroad-Teilintegrierter: Xtura

Eura Mobil GmbH, Halle 10 / C43

Eura Mobil präsentiert mit dem Offroader Xtura einen Teilintegrierten auf Mercedes Sprinter als 4×4 Fernreisemobil. Mit energetischer Autarkie von bis zu 30 Tagen, Allradantrieb, besonders torsionsfestem Aufbau und weltweiter Navigation bringt dieses Fernreisemobil Reisemobilisten auch abseits befestigter Straßen zu ganz persönlichen Wunschzielen. Eura Mobil stellt ein neues Xtura Carryer-Zubehörsystem vor, bei dem auf einer Grundplatte am Heck wahlweise Ersatzradhalterung oder Transport-/ Sportausrüstung montiert werden können. Auch auf dem Dach finden unterschiedliche, modular zu installierende Transportboxen o.ä. eine sichere Befestigung. Für den Eura-Offroader stehen diverse Ausstattungspakete zur Verfügung, die den Grundpreis von rund 145.000 Euro schnell anwachsen lassen können.

Leichter Mini-Caravan – Aviva Lite 300 LH

Adria Mobil, Halle 10 / A 29

Der neue Aviva Lite 300 LH von Adria ist ein leichter, kreativer und gasloser Mini-Wohnwagen – vollwertig, flexibel und gleichzeitig auf das Wesentliche reduziert. Er überzeugt mit einem trendigen, gradlinigen Design mit frischen Farben sowie intelligenter Funktionalität und Komfort im Innenraum. Auf nur sechs Quadratmetern (drei Metern Innenlänge und 1,96 Meter Innenbreite) soll der 300 LH bis zu drei Personen Platz bieten. Das Gesamtgewicht beträgt serienmäßig 750 Kilogramm, damit ist er der leichteste Wohnwagen, den Adria je gebaut hat. Dennoch hat er mit Küchenblock, Sanitärraum und einer zum Bett umbaubaren Sitzgruppe alles an Bord. Sogar ein zusätzliches Kinderbett lässt sich noch an der Decke befestigen. Der 300 LH ist kleinwagen- und e-auto-freundlich und wird mit der modularen, tragbaren Ausstattung auf dem CARAVAN SALON vorgestellt – der Preis beginnt bei knapp 14.000 Euro.

Trend Campervans: Prestige Van

Hobby Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH, Halle 9 / B 05

Die Kastenwagen bei Hobby heißen nun alle Van. Hobby präsentiert zur neuen Saison die Kastenwagen mit Citroen- und Fiat-Chassis in völlig neuem Gewand. Der Prestige Van in etwas dunklerem Lanzarote Grey mit rotem Akzentstreifen auf Fiat-Basis mit 140-PS-Motor besticht mit Rahmenfenstern und einem außergewöhnlichen Ambiente. Das Interieur erinnert mit seinem einzigartigen, gehobenen Design an moderne Yachten. Der beliebte Grundrissaufbau bietet eine Sitzgruppe im Fahrerhausbereich, einen Kompaktwaschraum mit Dusche, drei ausstellbare, doppelt verglasten und getönten Rahmenfenstern, Einzelbetten im Heck und einer komfortablen Küche. Der Einstiegspreis liegt bei 69.740 Euro.

Außergewöhnliche Design-Studie: Talis

Bürstner GmbH & Co. KG, Halle 6 / D03

Der Kehler Freizeitfahrzeughersteller Bürstner präsentiert in Düsseldorf ein bahnbrechendes neues Wohnwagen-Modell: den Talis. Diese Wohnfühl-Studie stellt Bürstners visionären Blick in die Zukunft der Caravans dar und setzt neue Maßstäbe im Bereich Lifestyle, Design und Flexibilität. Im virtuellen Windkanal des Designbüros Studiosyn entstand eine fischähnliche Außensilhouette des Fahrzeugs: vorne wird die Luft durch eine konisch zugespitzte Form aerodynamisch geteilt, am Heck verjüngt sich die Form von den Seitenwänden her, sodass möglichst wenig bremsende Verwirbelungen entstehen und der Energieverbrauch des Zugfahrzeugs gering bleibt. Die Außenform des Talis kombiniert perfekte Aerodynamik mit einem großzügigen Wohnbereich. Trotz kompakter Außenmaße entsteht durch multifunktionale Systeme in Küche, Lounge, Bad, Kidsroom sowie bei den Stauboxen ein großzügiges Raumgefühl und zusätzlicher Wohnraum. Durch konsequenten Leichtbau ist der Talis auch für kleinere Zugfahrzeuge und E-Fahrzeuge konzipiert.

Liner auf Mercedes: Arto

Niesmann+Bischoff GmbH, Halle 6 / C 03

Niesmann + Bischoff präsentiert in Düsseldorf den neuen Liner Arto auf Mercedes Sprinter, der durch herausragendes Design, höchste Technik-Qualität und mit smarten Funktionen punktet. Der vollintegrierte Arto steht in zwei Grundrissvarianten zur Verfügung: Zum einen als Arto 78 mit 7,82 Metern Länge und Einzelachse, der vom Grundriss her dem iSmove 6.9 E ähnelt. Zum anderen als Arto 88 mit 9,06 Metern Länge und Tandemachse, der wiederum dem Flair 880 nachempfunden ist. Mit einer stolzen Breite von 2,40 Metern unterstreicht der neue Arto seine Positionierung als Fahrzeug der Liner-Klasse. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt beim Arto 78 solide 4,5 Tonnen, während der Arto 88 als Dreiachser ein zulässiges Gesamtgewicht von 5,5 Tonnen aufweist. Hochwertige Technik etwa für Autarkie, Funktion und Komfort spielt eine herausragende Rolle, auch im Interieur setzt der Arto neue Maßstäbe. Für 138.990 Euro ist die Grundversion zu haben, das gezeigte Ausstellungsfahrzeug kostet 159.000 Euro.

Neue Caravan-Baureihe – Cazadora

Tabbert, Knaus Tabbert AG, Halle 1

Tabbert führt die brandneue Baureihe Cazadora ein. Mit sieben Grundrissen bietet die neue Luxuslinie eine breite Produktpalette an Nutzungsmöglichkeiten für alle Arten von Wohnwagen-Campern. Optisch besticht das Exterieur durch seine geschwungenen Konturen, die nahtlos in das aerodynamische Profil des neuen Caravans fließen. Dank innovativem FoldXpand-Heck entsteht im Innenraum mehr Platz. Dort wartet der Wohnwagen mit einer hochwertigen Materialauswahl und schickem Design in edlen Grau- und Brauntönen auf. Der Cazadora 460 E ist die kompakte Lösung: ein Raumwunder mit niedrigen Längsbetten und innovativem Kleider- und Wäscheschrank — perfekt für Paare, die lieber mit kleinem Wagen rangieren. Der Grundpreis liegt bei knapp unter 26.000 Euro. Den Stern an der Spitze der Cazadora-Reihe stellt der neue Grundriss 700 KD 2,5 mit seinen durchdachten Features und luxuriöser Ausstattung dar. Dazu gehören: das Raumbad, ein separates Kinderzimmer mit eigener Sitzgruppe und eine große Winkelküche mit 177l-Kühlschrank und extra Rundsitzgruppe.

Ganz besonders großfamilientauglich ist auch der Tabbert Senara 620 DMK. Auf 6,38 Metern Länge stellt er ein mehr als üppiges Raumangebot zur Verfügung. Er offeriert gar einen geschickt abtrennbaren Bereich, in dem sich Schlafzimmer, Bad sowie ein separater Ankleide-Bereich finden. Preislich geht es bei 32.100 Euro los, das Modell vielen Extras ist für rund 42.000 Euro zu haben.

Toilette ohne Chemie – Cleanflex-Toilette

Knaus Tabbert AG, Halle 1

Ein exklusives wie geniales System spart Platz und Gewicht, sorgt für eine angenehmere Entsorgung und sichert zugleich ein großes Plus an Autarkie: Die wasserlose Cleanflex Toilette stellt Knaus Tabbert dem Großteil seiner gesamten Modellpalette zur Verfügung. Das Cleanflex-System basiert auf einem speziellen Endlos-Folienschlauch, mit dem bei jeder Nutzung eine zuverlässig hygienische, frische Toilette zur Verfügung steht. Nach jeder Toilettennutzung verschweißt das System schnell und ohne weiteres Zutun zuverlässig den Folienbeutel mit einer Schweißeinheit, die von einem Akku gespeist wird. Problemlos nimmt der Liner übrigens auch Biomüll, Windeln oder Hygieneprodukte auf. Cleanflex verzichtet auf sämtliche aggressive Toilettenchemie, die wegen ihrer umweltbelastenden Eigenschaften stets zugelassene Entsorgungsstationen fordert und kostet 485 Euro.

Trend Dachzelte: Moonlight

Fiamma S.p.A., Halle 3 / A 70

Dachzelte gehören zu den absoluten Top-Trends im Camping- und Caravaningbereich. Das Dachzelt Moonlight von Fiamma ist für Campingbusse, SUVs und alle Fahrzeuge geeignet, die mit einer Dachreling ausgestattet sind. Für die Saison 2025 zeigt Fiamma ein Produkt-Update mit verschiedenen Funktions-Verbesserungen. Eine Reihe von optionalem Zubehör ermöglicht es den Campern, das Zelt noch besser zu nutzen und den Komfort und die Sicherheit zu erhöhen. Peis beträgt 2.250 Euro für die 2-Personen-Version und 2.448 Euro für die 3-Personen-Version.

Deutschlandpremiere: Interstar als Camper

Nissan, Halle 16 / B 44

Der Nissan Interstar feiert als Camperversion mit flexiblen Modulen des Umbaupartners PlugVan seine Deutschlandpremiere auf dem CARAVAN SALON in Düsseldorf. Diese Module ermöglichen den Nutzern, den Transporter schnell und unkompliziert entweder mit einer Wohneinheit oder einem Werkstattmodul auszurüsten. Die Modulbox ist in der Basic-Version (mit Doppelsitzbank, Klapptisch, integrierten Staufächern und Schubladen) ab rund 17.600 Euro zu haben. Nissan zeigt auf seinem Stand mit dem Primastar-Seaside by Dethleffs und dem Primastar-Flexvan zwei weitere Umbauvarianten. Flexibilität und individuelle Modullösungen werden dabei großgeschrieben. Der Seaside in Kooperation mit Dethleffs punktet mit einer pfiffigen Sitz- und Schlafplatzaufteilung sowie einer Küchenzeile, der Flexvan ist sogar mit einem Aufstelldach und einer Sitz-Liegebank erhältlich.

Purer Luxus: Performance

Volkner Mobil GmbH, Halle 5 / C 09

Der Wuppertaler Hersteller Volkner präsentiert auf dem CARAVAN SALON mit den Modellen Performance, Elfer Performance und Perfection hochwertige Reisemobile, die auf Luxus und Komfort ausgelegt sind. Der Performance mit seinen 12 m Länge, dem Wall-out und dem 500 PS-starken Volvo Bus-Heckmotor, 35 qm Innenraum und seiner patentierten Mittel-Garage für große PKWs ist auf dem diesjährigen CARAVAN SALON das teuerste Ausstellungsstück. Durch die spezielle Aufbaufertigung der Monocoque-artigen Karosserie erreicht man sicher, geräuscharm und entspannt die schönsten Ferienziele. Die technische Ausstattung lässt kaum Wünsche offen: 2.200 Watt Solar, 25 kW Lithium Batterien und 5 kW Fischer Panda-Generator garantieren vollkommene Autarkie. Der Grundpreis des Performance liegt bei rund 1,4 Millionen Euro, der ausgestellte Wagen hat einen Preis von 1,76 Millionen Euro.

Volkner bringt zudem einen „offenen“ Perfection ohne Wall-out mit, und gewährt somit einen Einblick ins Fahrzeuginnere. Der „offene“ Volkner Perfection kostet (natürlich vervollständigt mit ausfahrbarer Wand) 1, 439 Millionen Euro.

Modularer Caravan – Modo

LMC Caravan GmbH & Co. KG, Halle 6 / A05

LMC präsentiert in Kooperation mit dem Anhängerspezialisten Humbaur den Modo. Ausgestattet mit dem flexiblen Möbelsystem von LMC verwandelt sich der Anhänger-Caravan im Handumdrehen in einen komfortablen Schlaf- und Arbeitsraum. Ideal für Handwerker, Sportler, Handelsvertreter und alle, die beruflich und privat viel unterwegs sind. Schrank, Bett, Küche und Co. können mühelos an Airlineschienen befestigt werden. Das Fahrzeug kann unter der Woche als mobile Werkstatt und am Wochenende als „Wohnwagen auf Zeit“ für spontane Reisen und Ausflüge genutzt werden.

Schmaler Vollintegrierter: C2-Tourer

Carthago Reisemobilbau GmbH, Halle 16/ A 42

Mit dem C2-Tourer stellt Carthago eine komplett neue Baureihe von schmalen vollintegrierten Reisemobilen vor. Auf Basis des Mercedes Benz Sprinter baut Carthago bei nur 2,17 Metern Breite fünf verschiedene Grundrisse mit Längen zwischen 7,20 und 7,40 Metern. Die drei kürzesten Modelle der C2-Tourer sind sowohl als „lightweight“ Variante mit weniger als 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht (zGG) als auch als comfort-Variante mit 4,2 Tonnen zGG erhältlich. Der neue C2-Tourer beweist eindrucksvoll wie sich die Themen Komfort und Leichtbau smart umsetzen lassen. Die Modelle zeichnen sich durch eine komplett neu gestaltete Front, das elegante Dynamic-Design-Heck, ein Raumbad, eine Winkelküche mit Kühlschrank auf der gegenüberliegenden Fahrerseite, extragroße Betten mit Liegeflächen bis zu 200 cm Länge sowie eine komfortable L-Wohnsitzgruppe aus. Preislich beginnen die C2-Tourer bei 121.500 Euro.

Luxus der Extraklasse für zwei Personen: Perfect 1000 blackLINE

VARIOmobil Fahrzeugbau GmbH, Halle 5 / C 05

VARIOmobil präsentiert auf dem CARAVAN SALON einen Luxusliner auf dem Mercedes-Benz Actros 1853, der perfekt für zwei Personen nutzbar ist. Der 18-Tonnen-Liner beeindruckt im Interieur mit feinsten Materialien, die mit größter handwerklicher Sorgfalt verarbeitet werden und punktet unter anderem mit einer modernen blackLINE Vollausstattung, innovativer Technik, drei ausfahrbaren Erker-Slide Outs, Fußbodenheizung, Fliesen und Teppichboden, Wäschetrockner, einer XXL-PKW-Garage und serienmäßigen Sicherheitsassistenzsystemen. Das fast 10 Meter lange und 3,80 Meter hohe Komfortmobil wird von 530 PS angetrieben und kostet im Grundpreis 883.480 Euro – der Preis des in Düsseldorf ausgestellten Fahrzeugs inklusive aller exquisiten Ausstattungsdetails beträgt 1.380.820 Euro.

CamperVan mit Heck-Hubbett – Globetrail 640 HR

Dethleffs GmbH & Co. KG, Halle 7a / 01

Auf dem CARAVAN SALON präsentiert Dethleffs erstmals den Globetrail 640 HR, einen CamperVan mit Hubbett. Dank der praktischen Hubeinrichtung für das große Längsbett bietet die CamperVan-Neuheit im Heck enorm viel Stauraum. Mit zwei zusätzlichen, optionalen Schlafplätzen im Heck wird der Globetrai 640 HR zudem zum vollwertigen 4-Personen-CamperVan. Als Basisfahrzeug des Globetrail 640 HR nutzt Dethleffs den Fiat Ducato mit 140 PS starkem Multijet-3-Motor. Dethleffs bietet den Globetrail 640 HR ab 63.999 Euro an.

Caravan mit Aufstelldach: Touring 620

Eriba, Halle 6 / B 07

Der kompakte und leichte Eriba Touring ist seit über 60 Jahren ein kultiger Wegbegleiter der Caravanfans. Mit dem aerodynamischen Bug und der einzigartigen Karosserieform ist sich der Touring in Sachen Design immer treu geblieben. In Düsseldorf feiert der 5,23 Meter lange Touring 620 Premiere, der zwar kein festes Bett verbaut hat aber mit einem Aufstelldach samt Doppelbett ausgerüstet werden kann. Dank kompakter Maße und geringem Gesamtgewicht eignet sich der Eriba Touring auch ideal für kleinere Zugfahrzeuge. Der Touring 620 kostet in der Grundversion rund 35.000 Euro.

In Düsseldorf sind auch erstmals Campervans von Eriba zu sehen. Die knapp 6 Meter langen Eriba Cars bieten zwei bis drei Schlafplätze, überzeugen mit praktischen Detaillösungen, einem wohnlichen Innenraum und hohem Fahrkomfort. Preis: ab rund 77.000 Euro.

Kompakt und komfortabel für zwei: Regent E

la strada, Halle 15/ D 26

la strada Fahrzeugbau verzichtet auf die Sitzbank im Grundriss des Regent E und schafft damit Platz für längs eingebaute Einzelbetten. Zwei Personen können in dem neuen Mercedes Sprinter-Kastenwagen somit komfortabel reisen und schlafen. Mit nur 5,93 Metern Gesamtlänge manövriert der Regent E wendig durch den Straßenverkehr. Seine 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht werden vom Heckantrieb und 170 oder 190 Pferdestärken agil und souverän angetrieben. Auf Wunsch ist der Regent E auch als Allradvariante verfügbar. Fahr- und Wohnkomfort gehen beim neuen la strada Regent E eine ausgewogene Verbindung ein. Der la strada Regent E ist ein kompakter, vielseitiger und zugleich komfortabler Kastenwagen, der zum Grundpreis von rund 105.000 Euro zu haben ist.

Kurzer Teilintegrierter: Kosmo L 105

Laika Caravans, Halle 6 / B 03

Der italienische Hersteller Laika feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Jubiläum und beschenkt sich auf dem CARAVAN SALON mit dem neuen Teilintegrierten Kosmo L 105, der sich durch ein auf dem Markt einzigartiges Layout auszeichnet. Mit einer Länge von nur 599 cm auf der Ducato-Basis besticht der Kosmo L 105 durch eine perfekte Kombination von kompakten Außenmaßen, die mit denen eines normalen Wohnmobils vergleichbar sind, und der Wohnlichkeit eines Teilintegrierten, der als Mini-Wohnung auf Rädern konzipiert wurde. Die Besonderheit: Neben Einzelbetten ist der Teilintegrierte zudem mit einer großzügigen Hecksitzgruppe ausgestattet. Durch die elektrisch betriebenen Hubbetten erhält man Zugang zu einem zweiten Schlafzimmer: Die U-förmige Dinette kann problemlos in ein zweites extragroßes Doppelbett (192×175 cm) umgewandelt werden, wodurch sich die Zahl der verfügbaren Betten auf vier erhöht. Der Grundpreis für den Kosmo L 105 liegt bei rund 84.500 Euro.

Kult-Van: New California

Volkswagen AG Nutzfahrzeuge, Halle 16 / D 52

Der California genießt unter den Reisemobilen Kultstatus. Der New California ist die komplett neu entwickelte Generation des mehr als 280.000 Mal gebauten Bestsellers. Er basiert auf der Langversion des hochmodernen Multivan. Volkswagen hat das Reisemobil in allen Bereichen neu konstruiert. Es wurde geräumiger, smarter, durchdachter, vielseitiger und nachhaltiger. Und doch folgt es konzeptionell den ikonischen Vorgängern und setzt so nahtlos eine der ganz großen Erfolgsgeschichten des Automobilbaus fort. Volkswagen hält dabei an California-Details wie dem Aufstelldach und dem bis in das kleinste Detail durchdachten Innenraum fest. Erstmals wird es alle California serienmäßig mit zwei Schiebetüren geben – damit erschließen sich noch vielseitigere Nutzungsmöglichkeiten. Eine weitere Premiere ist ein Plug-in-Hybrid-Allradantrieb im New California: Damit wird der Camper temporär zum Elektroauto, das gleichzeitig große Gesamtdistanzen ermöglicht. Der Einstiegspreis liegt bei 62.690 Euro.

CamperVan Weltpremiere: Cascan

Knaus Tabbert AG, Halle 1 / A01

Mehr als nur ein Ausrufezeichen setzt die neue Knaus-Studie Cascan: Das attraktive Modell im gehobenen Premiumsegment luxuriöser CamperVans hat keinen Vorläufer und bricht mit vielen Konventionen, die bislang die Branche dominiert haben. Betont automotiv tritt er an, sportlich und dynamisch. Als Basis dient der 150-PS-Vierzylinder Mercedes-Benz Sprinter, für verbesserte Geländetauglichkeit abseits eingefahrener Wege ist die Karosserie der allradgetriebenen Cascan-Version um 100 mm höher gelegt. Im Innenraum „fließen“ die Möbel elegant im Raum, auffällig sind die in edlem Schwarz gehaltenen Armaturen in Küche und Badezimmer. Eine klare Akzentuierung der ungewöhnlichen Freiflächen gelingt dank prägnanter Linien, mit Kontrasten und haptischer Materialität. Innovativ zeigt sich der Cascan auch im Bad. Die serienmäßige Cleanflex-Toilette wartet versteckt in einem Schrank auf ihre Benutzung, und das Waschbecken nimmt hochgeklappt keinen Raum in Anspruch. Damit wird das Duschen im Knaus Cascan zu einem reinen Vergnügen, dem im wahren Sinne des Wortes nichts mehr im Weg steht.

Offroad-Campervan: Roadstar X

PÖSSL Freizeit und Sport GmbH, Halle 12 / A 02

Der neue Roadstar X von Pössl auf dem 190 PS Mercedes Benz Sprinter Chassis mit 4×4-Antrieb und 15 cm zusätzlicher Bodenfreiheit ist ein offroad-tauglicher, agiler und trotzdem luxuriöser Campervan, der mit nur knapp 6 Metern ein offenes Wohngefühl bietet. Sonderausstattungs-Optionen wie bspw. Außendusche, Außen-Gasanschluss und Autark-Paket sorgen für das gewisse Extra. Für das ultimative Offroad-Erlebnis gibt es die passende Bereifung und den Frontschutzbügel. Der Campervan ist mit einem Leergewicht von 3.070 kg problemlos mit jedem gültigen B-Führerschein fahrbar. Durch das 3-fach abgedichtete Slideout bietet der Campingbus ein gemütliches Querbett mit einer Liegefläche von 208 x 145 cm.

Konnektivitäts-Caravan – Apero #connect

Fendt Caravan GmbH, Halle 9 / B 37

Fendt Caravan präsentierte beim CARAVAN SALON 2023 erstmals das Projekt „Life.Work.Connect“ der Öffentlichkeit. Mit dem Apero #connect ist die neue Definition von mobilem Leben und Arbeiten nun in Serie gegangen. Der APERO #connect wartet mit zukunftsorientierten Konnektivitätslösungen in modernem Ambiente auf und vereint gleichzeitig komfortable Reiseerlebnisse sowie mobiles Arbeiten an den unterschiedlichsten Orten. Das Herzstück dieses Caravans ist seine Vielseitigkeit. Der Apero #connect beeindruckt mit einem eingebauten Profischreibtisch, ergonomischen Sitzen und einer optimalen Internetverbindung (stream&surf-net 2.0 Paket). Der 7,22 Meter lange und 1.800 Kilogramm schwere Wagen kostet ab 33.300 Euro.

Ford-Teilintegrierter: Tourer Lift H 634

LMC Caravan GmbH & Co. KG, Halle 6 / A 05

Der LMC Tourer Lift auf Ford-Basis ist die ideale Wahl für alle, die ein leichtes Wohnmobil mit einem Hubbett und ausgezeichnetem Fahrkomfort suchen. Mit den Grundrissen H 664 und dem neuen H 634 bietet die Ford-Baureihe für jeden Bedarf die passende Lösung. Die moderne Wohnmobil-Baureihe besticht mit einer besonders dynamischen Optik und der serienmäßigen Dieselheizung, die auch an kälteren Tagen für wohlige Wärme sorgt. Beide Ford-Grundrisse sind Modelle mit Hubbett, das eingefahren elegant in der Decke verschwindet, bei Bedarf schnell zur Verfügung steht und keinen kostbaren Platz wegnimmt. Der neue H 634 Grundriss ist eine Anlehnung an den beliebten Tourer H 630 mit noch mehr Platz und Komfort. Die Leichtbau-Konstruktion im Tourer ermöglicht eine hohe Zuladung und eine gute Fahrdynamik. Der Grundpreis beginnt bei 76.000 Euro.

Komfortabler Campervan: Grand Canyon S 700

Hymer GmbH & Co. KG, Halle 6 / B07

Für alle, die das Van Life zelebrieren und trotzdem nicht auf maximalen Komfort verzichten möchten, präsentiert Hymer auf dem CARAVAN SALON den Grand Canyon S 700. Der große Bruder des Grand Canyon S bietet aufgrund seiner Fahrzeuglänge von knapp sieben Metern ein Raumangebot, das neue Möglichkeiten für ein intelligentes Innenraumdesign eröffnet. Zwei längs statt quer angeordnete Einzelbetten sorgen dafür, dass die Karosserie kaum breiter als die eines Autos ist. Ein vollwertiges Schwenkbad sowie viel Stauraum im separaten Kleiderschrank neben dem Bett runden das großzügige Platzangebot optimal ab. Ein modernes Interieur sowie eine umfangreiche Ausstattung für autarkes Reisen machen den Grand Canyon S 700 zum perfekten Begleiter – auf Wunsch auch mit Allradantrieb sowie weiteren Komponenten und Features, wie einem Aufstelldach, einer elektrischen Offroad-Trittstufe oder dem Hymer Premium Soundsystem.

Oberklasse-Caravan: Diamant 560 DW

Fendt-Caravan GmbH, Halle 9 / B37

Die Neuheiten beim Fendt-Caravan Diamant beginnen bereits vor dem Eintritt in den komplett neu designten Innenraum, mit der ebenfalls neu konzipierten und funktionalen Eingangstüre. Im Innenraum schafft das elegante Holzdekor „Catania-Oak“, in Verbindung mit den neuen Federkern-Sitzpolsterwelten „Avila“ und „Geneve“, ein Wohnambiente auf höchstem Niveau und setzt im Bereich der Oberklasse-Caravans wieder einmal einen neuen Maßstab. Der Diamant ist weiterhin der Caravan mit der umfangreichsten Serienausstattung innerhalb der Fendt-Caravan-Flotte. Ein Beispiel dafür ist die Panoramadachhaube Skylight, die mit ihren großen Lichtkuppeln wunderbare Lichtstimmungen im gesamten Wohnbereich erzeugt. In allen drei Grundrissen der Baureihe Diamant sorgt die serienmäßige ALDE Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenerwärmung für behagliche Temperaturen. Der Diamant 560 DW hat einen 200 Liter-Kompressor-Kühlschrank, vier Schlafplätze, ein zulässiges Gesamtgewicht von 1.900 kg und kostet in der Grundausstattung 50.990 Euro.



Premium-Integrierter: Integra Line 720 EB

Eura Mobil GmbH, Halle 10 / C43

Der Premium Integrierte von Eura Mobil hat einen doppelten Boden und eine moderne GFK-Karosserie. Die Raumaufteilung ist durch die L-Sitzgruppe im Vorderwagen und die Einzelbetten im Heck geprägt. Ein Raumbad mit separater Dusche und Raumteilertür ermöglicht eine “Zweiraumnutzung“ mit Schlaf-Ankleidezimmer im Heck und Wohnbereich/Küche vorn. Durch den doppelten Boden fällt der Stauraum in der Heckgarage besonders groß aus. Der Grundpreis beginnt bei 105.800 Euro.

Offroad-Kastenwagen: X-PEDITION 600 MQ

Weinsberg, Halle 4

Die von Grund auf neu gedachte Fahrzeugstudie Weinsberg X-PEDITION 600 MQ bietet alles, was Globetrotter sich wünschen. Als solide, kräftige und technologisch überzeugende Basis des Weinsberg X-PEDITION dient der robuste Mercedes-Benz Sprinter mit 150 PS und Heckantrieb. Die Fahrzeugstudie steht auf beeindruckenden All-Terrain-Reifen der Dimension 245/75 R 16. Optional gibt es auch ein Allrad-Chassis, inklusive einer Höherlegung von 100 Millimetern. Im Innenraum, der bis zu vier Personen Platz bietet, überzeugt er mit viel Schick und cleveren Lösungen bis ins Detail. Der Tisch lässt sich auch im Freien nutzen, das Heckbett bietet mit seiner wegschiebbaren Lehne eine Funktion als bequeme Couch zum Lesen oder Ausruhen. Im Bad bietet der Offroader dank der neuen Cleanflex-Toilette viel Platz. Nur bei Benutzung wird sie aus ihrem „Versteck“ gezogen. Der Grundpreis liegt bei knapp 120.000 Euro.

Neue-Mittelklasse-Caravans: Averso

Bürstner GmbH & Co. KG, Halle 6 / D03

Zu Beginn der neuen Saison bringt Bürstner nach Düsseldorf einen kompletten Relaunch der Baureihen Averso und Averso Plus mit und stellt diese erstmals der Öffentlichkeit vor. Beide im Bereich der oberen Mittelklasse positioniert, erfüllen diese Wohnwagen mit ihrer neuen, modernen und komfortablen Serienausstattung sowohl die Bedürfnisse von Familien als auch von Paaren, die auf den großzügigen Komfort von zu Hause nicht verzichten wollen. Den Averso und den Averso Plus gibt es in 8 Grundrissvarianten: vom kompakten 465 TS bis hin zum großzügigen 560 TK – mit intelligenten Raumkonzepten mit bis zu 7 Schlafplätzen. Das enorme Raumgefühl entsteht durch die bequeme Innenstehhöhe von 198/208 cm (Averso/Averso Plus), die helle Inneneinrichtung sowie ein hochwertiges Lichtkonzept und serienmäßiges Sun-Roof Panoramafenster mit Verdunkelung im Bug für viel natürliches Licht. Aber auch durch pfiffige und komfortable Wohnlösungen wie die Schienen für Accessoires in Küche und Bad oder die optionale Komfort-Badlösung.

Neue Teilintegrierte: ONTOUR UND MAXIA

Hobby Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH, Halle 9 / B 05

Bei den teilintegrierten Wohnmobilen von Hobby stehen gleich zwei neue Baureihen mit neun Modellen zur Verfügung. Der ONTOUR C ist ein kompakter Teilintegrierter. Dank seiner Breite von 2,23 Metern meistert er souverän selbst enge und kurvenreiche Strecken in bergiger Landschaft oder mitten im Stadtgetümmel. Das Wohnmobil auf Citroën-Basis bringt starke 140 PS mit und ist auf Wunsch sowohl für den Queensbett-Grundriss als auch für den Einzelbetten-Grundriss mit Automatikgetriebe erhältlich.

Der ONTOUR T ist der vielseitige Allrounder auf Fiat-Basis mit 140-PS-Motorisierung. Die drei Grundrisse bieten auf einer Breite von 2,40 Metern ein offenes Raumgefühl und viel Platz für große gemütliche L-Sitzgruppen. Im 700 F und 700 FH steht für erholsame Nächte das große französische Doppelbett im Heckbereich bereit. Der 700 FH bietet serienmäßig zwei weitere Schlafplätze im Hubbett über der Sitzgruppe und überzeugt mit seinem starken 180-PS-Motor mit Automatikgetriebe. Ganz klassisch hält es der 710 GE: mit der kompakten Seitenküche, zwei Einzelbetten und einer großen Garage im Heck.

Der MAXIA T kombiniert skandinavisches Design und maximalen Komfort. Im Innenraum glänzt die Baureihe mit ihrer Vollausstattung inklusive der stimmungsvollen Ambientebeleuchtung, L-Sitzgruppe mit 360° schwenkbarem Säulentisch und 3-Flammen-Gas-on-Glas-Kocher. Drei verschiedene Grundrissvarianten mit bis zu fünf Schlafplätzen, französischem Bett oder Einzelbetten stehen zur Auswahl. Der MAXIA T 740 WE und 740 WF warten mit einem großzügigen Heckwaschraum und separater Duschkabine auf. Die 4,4t Fiat-Basis mit 180-PS-Motor, Automatikgetriebe und schwarzem Triebkopf gepaart mit Bronze-Akzenten runden das Erscheinungsbild nach außen ab. Besonders praktisch sind die 12 V /230 V-Steckdosen in der Garage.

Kompakter City-Campingbus: Yucon V-city

Frankia-GP GmbH, Halle 17 / A 20

Frankia zeigt in Düsseldorf die Weltpremiere des Yucon V-city, ein kompakter Campingbus mit nur sechs Metern Länge auf dem Mercedes Sprinter. Der 3,5-Tonner mit 150 PS und Heckantrieb ist für Einsteiger geeignet und hat zwei Schlafplätze (Heckquerbett). Ein optionales Aufstelldach ermöglicht zwei weitere Betten, so dass der V-city durchaus auch familiengeeignet aufgerüstet werden kann. Er punktet mit dem Kombibad mit Dusche, WC, Spiegelschrank, einer solide ausgestatteten Küche und edlen Design-Details im Innenraum. Der Grundpreis für den V-city liegt bei 87.900 Euro.

Teilintegrierter für Paare: Kronos Fit

Roller Team, Halle 10 / B 23

Der italienische Hersteller Roller Team präsentiert in Düsseldorf erstmals einen Teilintegrierten, der speziell für Paare konzipiert wurde. Aber auch für preissensible Reisemobileinsteiger oder für die Vermietung soll sich diese Baureihe gut eignen. Für den Kronos Fit sind drei Grundrisse mit 5,99 m bis 6,69 m Länge und nur 2,15 m Außenbreite verfügbar. Trotz der kompakten Abmessungen ist der gleiche Wohnkomfort wie bei einem Standard-Fahrzeug garantiert. Durch das Fahrgestell mit kurzem Radstand ist das Fahrzeug beim Manövrieren wendiger. Durch sorgfältige Planung der Innenausstattung und Materialauswahl sowie die Entscheidung für oder gegen Hubbett oder Dinettenbett (als Option) kann das Fahrzeug individuell angepasst werden und wird nicht schwerer als nötig. Drei Grundrisse mit Längen zwischen 5,99 m und 6,69 m mit Ford Transit-Motor (130 PS) sind im Angebot.

Campingbus mit Querbett: James Cook 600 D

Westfalia Mobil GmbH, Halle 15 / E 04

Westfalia ergänzt seine James Cook Baureihe um das Modell 600 D. Blickfang ist eine durchgängige Verbreiterung der Karosserie in Fensterhöhe der Fahrerseite zwischen B- und C-Säule. Dadurch wird nicht nur die Liegefläche des quer eingebauten Heckbettes vergrößert, sondern auch der Raum in der Sitzgruppe und im Bad. Optional ist auch ein Aufstelldach verfügbar. Der Grundpreis liegt bei rund 95.800 Euro. Zusätzlich setzt Westfalia seinen neuen kompakten Campingbus Club Joker Urban jetzt auf Ford Transit Custom auf. Zwei Schiebetüren und Einzelsitze im Fond kennzeichnen das Layout. Geschlafen wird unter dem für die Fahrzeugklasse typischen Aufstelldach.

Alkoven-Liner: Cruiser Daily

Concorde Reisemobile GmbH, Halle 5 / C 07

Mit der neuen Concorde Cruiser Daily Baureihe stellt der Hersteller edler Liner-Mobile aus Franken drei Alkoven-Reisemobile auf den neuen Iveco Daily. Die zwischen acht und neun Meter langen Luxusreisemobile lassen in drei Grundriss-Varianten kaum noch Wünsche offen. Große Hecksitzgruppe, Alkoven mit Längseinzelbetten, zwei oder vier Schlafplätze stehen zu Wahl. Bei allen dreien lässt sich das Fahrerhaus abschotten. Die Ausstattungsliste hält jeden erdenklichen Komfort bereit. Preislich starten die Alkoven bei rund 212.500 Euro in der Grundausstattung.

Campervan für Sportler – Innovan 590 Ford active

LMC Caravan GmbH & Co. KG, Halle 6 / A 05

Speziell für Outdoor-Freunde entwickelt, die Sportequipment wie Angelruten oder ein Stand-Up-Paddle-Board mit in den Urlaub nehmen, bietet der LMC Innovan Active zusätzlichen Stauraum auf dem Dach. Der eigens konstruierte Dachgepäckträger ist über eine Heckleiter leicht erreichbar. Das Sondermodell beeindruckt durch seine kraftvolle Optik und äußeren Highlights. Vier Außenstrahler erhellen die Umgebung und der Frontschutzbügel am Trail-Kühlergrill mit ausgelasertem „Ford“-Schriftzug, die größeren Stollenreifen sowie die 3D-Beklebung und die Sonderfarbe „grey matter“ runden den markanten Look ab. Der LMC-Campervan ist im Grundpreis ab 78.400 Euro gelistet.

Innovatives Dachzelt: Dark Barracks

Campwerk GmbH, Halle 3 / D 70

Campwerk präsentiert auf dem CARAVAN SALON die exklusive Einführung der Dark Barracks Dachzelte in Europa. Diese Weltneuheit stellt die nächste Evolutionsstufe im Bereich Dachzelte dar, indem sie das traditionelle Konzept mit einem Hardside-Design revolutioniert. Die festen Wände und das Hardside-Design bieten beispiellose Stabilität und Komfort. Die Preise beginnen bei rund 7.900 Euro.

Leichtbau-Neuheiten: Airply

Vöhringer GmbH & Co. KG, Halle 13 / A 95

Vöhringer zeigt in Düsseldorf anhand Produktneuheiten, wie Leichtbau mit Sicherheit einhergeht. Bei Airply handelt es sich um eine einzigartige Leichtbauplatte, bei der Pappelkern durch einen Schaumstoff ersetzt wird. Möbel werden dadurch leichter und günstiger als mit der Verwendung herkömmlicher Sperrholzplatten. Die Airply-Materialien sollen 40% leichter als herkömmliche Werkstoffe sein. In Kombination mit einem patentierten Verbindungssystem sind auch hinsichtlich Stabilität und Verarbeitbarkeit Vorteile zu erwarten, denn durch das geringere Eigengewicht sind Möbel aus Airply bei einem Unfall sogar stabiler als herkömmliche Möbel.

Mini- Caravan für das Gelände: Caretta Offroad

Noah Camper Kabakulak & Mattheis GbR, Halle 11/ C 61

Der Miniwohnwagen Caretta Offroad ist für Fahrten im Gelände ausgelegt und ist ein optischer Hingucker. Der Miniwohnwagen hat einen 7mm vollgalvanisierten Stahlrahmen, eine AL-KO Gummifeder-Achse für ein zulässiges Gesamtgewicht von 1.000kg und massive All-Terrain-Reifen. Er bietet Platz für zwei Personen, ist in vier Farben erhältlich und kann mit diversen Extraoptionen aufgerüstet werden.

China-Alkoven: Carbonic Liner 7.8

La Marca mobility GmbH / Deedle RV, Halle 11/ C 15

Reisemobile aus chinesischer Fertigung sind noch eine echte Seltenheit. Auf dem CARAVAN SALON präsentiert Deedle RV, die in Deutschland von La Marca vertrieben werden, unter anderem den Carbonic Liner 7.8, einen Alkoven auf dem Iveco Daily Chassis und Voll-Carbonaufbau. Zwei Slide-outs für die Vergrößerung des Wohnraums, eine elegante Innenausstattung und diverse Extras geben dem Fahrzeug einen interessanten Anstrich. Die Preise sind noch nicht bekannt.

Nachhaltiges Expeditionsmobil: Greenlander Sherpa

NEXT HORIZON MOBILITY GmbH, Halle 101/ D 55

Erstmals ist der Greenlander in Düsseldorf zu sehen – ein Expeditionsfahrzeug, bei dem Robustheit, Zuverlässigkeit und Umweltbewusstsein im Fokus stehen. Der Aufbau des Sherpas soll aus Materialien bestehen, die zu 100 Prozent recycelbar sein sollen. Der Hersteller verspricht ein Reiseerlebnis mit synthetischen Materialien, hohem Komfort, einem umfangreichen Autarkiepaket sowie effizientem Design. Preislich beginnt der Sherpa bei rund 250.000 Euro.

Vorzelt mit Luftschlauchgerüst: Space Air HQ

dwt Zelte GmbH, Halle 3 / F 70

dwt Zelte präsentieren in Düsseldorf die neueste Generation aufblasbarer Wohnwagenzelte, die einen schnellen Aufbau, leichtes Design sowie maximalen Komfort versprechen. Das Space Air HQ ist mit einem Luftschlauchgerüst sowie verschiedenen Extras ausgestattet. Das Air-In-System gewährleistet den leichten Aufbau. Das Space Air bietet mit einer Zelttiefe von 280 cm beim Campen erstaunlich viel Platz und kostet knapp unter 1.000 Euro.

Größtes Dachzelt der Welt: GT SKY LOFT

GentleTent GmbH, Halle 3 / C 50

GentleTent ist spezialisiert auf innovative, aufblasbare Zeltsysteme fürs Campen & Reisen. 2017 hat das österreichische Start-up das weltweit erste komplett aufblasbare Autodachzelt auf den Markt gebracht. Inzwischen reicht die Dachzelt-Range vom superleichten Halbdachzelt für 2 Personen, dem GT Roof für 2-3 Personen, dem GT Roof Maxi für 3-4 Personen bis zum GT Sky Loft, dem größten Dachzelt der Welt für 5-6 Personen. Das nur 49 kg leichte Familiendachzelt hat zwei abgetrennte Räume aus atmungsaktiven Polycotton-Material, passt auf alle größeren PKWs, Offroad-Fahrzeuge, Vans oder Kastenwägen und soll in maximal 15 Minuten aufgebaut sein. Der Preis liegt bei 4.150 Euro. Die Vorteile aufblasbarer Dachzelte liegen klar auf der Hand: maximaler Raum bei wenig Gewicht, geringer Spritverbrauch durch kompaktes Packmaß, mühelose Montage und Demontage und einfache Lagerung.

