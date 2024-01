BYD, einer der größten Hersteller von Batterien und Elektrofahrzeugen aus China wird offizieller Partner und offizieller E-Mobilitätspartner der UEFA European Football Championship 2024, die in Deutschland ausgetragen werden. Zum ersten Mal in der Geschichte der Europameisterschaften macht die UEFA einen Hersteller von Elektrofahrzeugen zum Partner.

Die UEFA EURO 2024 wird vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in zehn Stadien in Deutschland ausgetragen. Als Offizieller Partner und Offizieller E-Mobilitätspartner der UEFA EURO 2024 wird BYD die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seines Sponsorings stellen, und den Akteuren des Turniers eine breite Palette seiner Elektrofahrzeuge bereitstellen.

BYD wird seine neuesten Elektromodelle an ausgewählten Austragungsorten der UEFA EURO 2024 präsentieren und damit Kunden und tausenden Fußballfans das Engagement der Marke für umweltfreundlichere und intelligentere Fahrzeuglösungen nahebringen. Darüber hinaus wird BYD in den offiziellen Fanzonen präsent sein und die Fans zu Live-Übertragungen und spannenden Aktivitäten rund um die Themen Fußball, Nachhaltigkeit und Elektromobilität einladen.

BYD wird für Kunden und Fußballfans eine Reihe von Veranstaltungen und Gelegenheiten schaffen, sich einzubringen und um wahrhaft einmalige Preise zu gewinnen. BYD wird außerdem eine Vielzahl an Veranstaltungen in den BYD Showrooms in ganz Europa durchführen, um diese prestigeträchtige Meisterschaft gemeinsam mit Fußballfans und Kunden in ganz Europa zu feiern.