18.000 Euro günstiger – Bürstner haut Jubiläumsmodelle raus!

Bürstner wird 66 – und feiert mit einer top ausgestatteten Jubiläumsedition

Zum 66. Geburtstag bringt Bürstner eine ganz besondere Modellreihe auf die Straße: Die neue B66-Sonderedition bietet hochwertige Ausstattung, schickes Design und richtig viel fürs Geld. Und das Beste? Wer sich für eines der Jubiläumsmodelle entscheidet, spart im Vergleich zu ähnlich ausgestatteten Serienmodellen bis zu 18.000 Euro (zu herkömmlichen Lyseo TD).

Die B66-Modelle sind ab sofort bei den Bürstner-Händlern verfügbar – mit allem, was Camper-Herzen höherschlagen lässt: Echtleder, Automatik, Lithium-Batterie, Sonderlackierung und vieles mehr.

Die Jubiläumsmodelle im Überblick:

Zur B66-Sonderedition gehören gleich mehrere Highlights: zwei teilintegrierte Reisemobile, ein kompakter Campervan, ein urbaner Alltagscamper und acht stylische Wohnwagen. Alle kommen serienmäßig mit Vollausstattung – und das zu einem besonders attraktiven Jubiläumspreis.

⸻

Teilintegrierte Reisemobile:

Die Modelle B66 690 TD und B66 732 TD basieren auf dem bewährten Lyseo TD – nur eben in edler Jubiläumsoptik und mit vielen Extras. Serienmäßig dabei:

• 140 PS Automatik (Fiat Ducato, Euro 6e)

• Exklusive Sonderlackierung in Lanzarote Grau

• Hochwertige Innenausstattung mit Echtleder und B66-Stick

• 16-Zoll-Alufelgen, Fahrerhausverdunklung, zweite Garagentür

• Lithium-Batterie, SAT-Anlage, Markise, Rahmenfenster

Preise ab 78.990 Euro – optional mit Hubbett für mehr Schlafplätze.

⸻

Campervan:

Der B66 600 CV auf Campeo-Basis bringt alles mit, was man unterwegs braucht – und sieht dabei richtig gut aus:

• 140 PS Automatik, Fiat Ducato (Euro 6e)

• Rückfahrkamera, Lederlenkrad, hochwertiges Armaturenbrett

• Sonnenmarkise in Anthrazit (3,75 m), Sonderlackierung

• Edle Innenausstattung mit Echtleder

Ab 59.999 Euro erhältlich.

⸻

Urban Camper:

Der B66 532 UV basiert auf dem Ford Tourneo Custom – ideal für Alltag, City oder Wochenendtrips:

• Neuer Grundriss im langen Chassis

• 170 PS Automatik, Fahrassistenzpaket, Standheizung

• Hochwertige Markise, clevere Stauraumlösungen

Preis: ab 69.990 Euro.

⸻

Caravans: Acht Wohnwagen-Modelle für jedes Camping-Leben

Die B66-Caravans orientieren sich am beliebten Averso und kommen in acht Grundrissen – vom kompakten 435 TL bis zum geräumigen 560 TK.

Highlights:

• Stylishes Möbeldekor & trendige Stoffe (Ardo, Ivo oder Pavo)

• Serienmäßige Vollausstattung

• Optional mit Hubbett (bei den „Plus“-Modellen)

Preise starten bei 24.990 Euro – die Modelle sind die ganze Saison 2026 über verfügbar.

Die neue B66-Edition wird erstmals auf dem Caravan Salon Düsseldorf präsentiert – ab dem 29. August 2025 in Halle 6, Stand B05.