Bürstner Campeo C 600 – Cleverer Camping-Van mit Schlafdach – Review

Nina’s Begleiter ist heute der brandneue Bürstner Campeo C 600 (Modelljahr 2020/2021) mit dem hochklappbaren Schlafdach. Dank Aufstelldach und Doppelbett im Heck, können vier Personen im Camper-Van übernachten. Der Campeo Testwagen baut auf dem Fiat Ducato 2,3 MultiJet mit einer Leistung von 140 PS (Option). Die Preise für den C 600 starten bei 39.900 Euro, serienmäßig kommt der Campeo mit einer Leistung von 120 PS.













Neben dem C 600 gibt es zwei Campeo Geschwister. Den Campeo C 540 und den Campeo C 640. Alle drei Geschwister nutzen den Fiat Ducato als Basis, unterscheiden sich aber bei den Außenmaßen und dem Aufbau des Wohnraums. Die Anzahl der Schlaf- und Sitzplätze ist bei allen drei Varianten gleich.

Vier Sitzplätze und zwei bis fünf (gegen Mehrpreis) Schlafplätze sind möglich. Der C 600 ist durch seine Außenmaße die mittlere Variante des Trios. In der Länge liegen wir hier bei 599 cm, in der Breite bei 205 cm und

in der Höhe bei 265 cm. Mit Maxi Fahrgestell für bis zu 3.500 kg.

Technische Daten:

(2020/2021) Bürstner Campeo C 600

Maße:

Höhe über alles (ca. cm) – 265

Länge über alles (ca. cm) – 599

Breite über alles (ca. cm) – 205

Bettenmaß Heckfestbett (ca. cm) – 195 x 153 / 145

Bettenmaß Gästebett quer optional (ca. cm) – 200 x 135

Schlafdach optional (ca. cm) – 200 x 135

Gewichte:

Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) – 3.300

Masse in fahrbereitem Zustand (ca. kg) 2.750

Zuladung (ca. kg) – 550

Grundpreis: 39.900 Euro

Testwagenpreis: 59.789 Euro

Zur Ausstattung:

Zur Serienausstattung beim bei der Variante „C 600“ (39.900 Euro) in der Lackierung „Schwarz“ (620 Euro) zählt:



ABS(Antiblockiersystem)

Abwassertank, 90 L

Airbag Fahrer

Zentralverriegelung und elektrische Fensterheber

Fenster im Toilettenraum

Ausstellfenster doppelt verglast und getönt, inkl. Kombirollos

Lackierung weiß

Isofix Kindersicherung

Möbeldekor Brava

Heizung, Combi 4

Kompressorkühlschrank 90 L

Service Center (Bord Control)

Zwei-Flamm-Kocher mit integrierter Spüle

Wassertank, 20 L – 100 L (davon 20 L Fahrzustand)

USB -Ladesteckdosen



Weiteres Zubehör (Preise in Euro):