Der neue BMW iX3 (2026) | 800 km Reichweite I Elektro-SUV der Neuen Klasse

Der neue BMW iX3 2026 ist da – und er ist mehr als nur ein Update! 🚀 Als erstes Serienmodell der Neuen Klasse bringt er bis zu 800 km Reichweite (WLTP), ultraschnelles 400 kW Laden und das brandneue BMW Panoramic iDrive mit Projektion über die komplette Windschutzscheibe. In diesem Video zeige ich euch den ersten Eindruck vom neuen iX3 – von Design, Innenraum und Technik bis hin zu den wichtigsten Features wie dem „Heart of Joy“ Fahrdynamiksystem und den Nachhaltigkeits-Innovationen.

