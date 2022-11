BMW i7 xDrive 60 (2023) – Die neue globale Benchmark?

BMW hat mir im einzigartigen Umfeld von Palm Springs die Möglichkeit gegeben, eine erste Ausfahrt mit dem vollelektrischen BMW i7 auf die Straßen zu setzen. Mit dem i7 möchte BMW eine neue Benchmark positionieren und den Dauerrivalen von Mercedes in Schranken zu halten. BMW stand immer schon für sportliche, fahrdynamisch aktive Fahrzeuge.

Das Luxus-Segment besetzte der 7er und kämpfte stets gegen den End-Gegner Mercedes S-Klasse. Wobei die Bayern ihr besonderes Augenmerk immer auf die Freude am Fahren legten. Mit der neuen 7er Generation möchte man in München die Spitze verteidigen. Um das zu erreichen, wird es weiterhin Verbrennungsmotoren geben, vor allem aber den vollelektrischen BMW i7.

BMW i7 xDrive 60

Nach den ersten Testkilometern fällt es mir schwer, mehr als 2 Punkte finden zu können, die ich kritisieren könnte. Eine bessere Luxus-E-Limousine kann ich mir kaum vorstellen. Mir gefällt auch das oftmals als polarisierend beschriebene Design des i7. Optische Zurückhaltung wollte man sich hier anscheinend nicht auferlegen. Diese Front mit der beleuchteten Niere scheint zubeissen zu wollen. So viel optische Angriffslust gab es wohl noch an keinem BMW 7er.

Optische Zurückhaltung war gestern

Der 5,39 Meter lange BMW i7 xDrive 60 ist nur noch in dieser Länge bestellbar. Zu meinem Bedauern gibt es für den i7 kein öffenbares Schiebedach, ich liebe es, einfach mal die Sonne rein und schlechte Luft raus lassen zu können. Ganz natürlich, ganz ohne Strom, das würde doch zu einem E-Auto bestens passen. Bestimmt findet man aber Argumente, die gegen ein klassisches Schiebedach sprechen. Was es gibt ist ein riesiges Panoramadach, das sich zwar verschatten, aber eben nicht öffnen lässt.

Kino im Fond

In der zweiten Sitzreihe fühle ich mich spontan wohl. Hier ist Komfort pur angesagt. Ich lasse mich in die feudal anmutenden Sitze sinken. Die Türen schließen sich hinter mir automatisch. Hier kann man sich vorstellen, dass selbst lange Fahrten ein Genuss sind. Vieles lässt sich über ein Touchscreen in den Türen bedienen. Einfach wunderbar. Ich stelle die Liegeposition ein und kann bequem auf den 31-Zoll- Flachbildschirm schauen oder im Netz surfen. So kommt garantiert nie Langeweile auf. Ich schwelge im Luxus. Auch wenn eine Einzel-Sitz-Anlage ist aus produktionstechnischen Gründen (so die BMW Verantwortlichen) für den Fond nicht zu bekommen ist.

BMW 7er erstmals auch mit reinem E-Antrieb

Der BMW i7 ist der erste 7er, den es auch mit reinem Elektro-Antrieb gibt. An allen 4 Rädern angetrieben leistet er 400 kW (544 PS) und stellt 745 Nm als maximales Drehmoment bereit. Ein 190 kW (258 PS) starker Elektromotor arbeitet vorn, ein 230 kW (313 PS) leistender Elektro-Motor an der Hinterachse. Das im Unterboden verbaute Akku-Paket stellt 101,7 kWh bereit. Als Normverbrauch gibt BMW 18,4 kWh je 100 Kilometer an.

Das soll zu einer Reichweite von 591 Kilometern (nach der WLTP-Norm) führen. Allerdings natürlich nicht, wenn man die Beschleunigung immer wieder ausreizt und öfter die Höchstgeschwindigkeit anstrebt. Der i7 kann, im Gegensatz zu Porsche Taycan, Audi e-tron GT oder Genesis G80, nicht mit 800 Volt Spannung laden, er muss mit 400 Volt klarkommen. Deshalb beträgt die maximale Lade-Leistung „nur“ 195 Kilowatt. Um den Akku-Satz von 10 auf 80 Prozent zu laden benötigt man über eine halbe Stunde. Anders formuliert: Wer mit 195 Kilowatt laden kann, schafft im besten Fall in 10 Minuten Strom für eine Reichweite von 170 Kilometer Reichweite zu laden. Hier setzt BMW also nicht die Benchmark. Wer schon mal während des Ladens gewartet hat, weiß, wie lang sich eine Viertelstunde mehr anfühlen kann.

Ab 135.000 Euro

Der rein batterie-elektrisch angetriebene BMW i7 kostet ab 135.900 Euro. Dafür bekommt man eine E-Luxus-Limousine, die ihresgleichen sucht. Ihr progressives Design fällt auf und hebt sich deutlich vom Dauerrivalen ab. Bleibt abzuwarten, ob die BMW Kunden den Mut der Designer honorieren. Ich jedenfalls bin begeistert.

Technische Daten:

(Herstellerangaben)

BMW i7 xDrive 60 (2023)

Leergewicht in kg (EU): 2715

Zulässiges Gesamtgewicht in kg: 3250

Zuladung in kg: 610

Zulässige Achslast vorn/hinten in kg: 1550 / 1810

Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l: 500

Leistung Elektromotor in kW (PS): 400 (544)

Max. Drehmoment Elektromotor (Nm): 745

Höchstgeschwindigkeit rein elektrisch in km/h: 240

Beschleunigung 0–100 km/h in s: 4,7

Elektrische Reichweite in km (WLTP): 591-625

Kapazität Lithium-Ionen Batterie in kWh (brutto/netto): 105,7 / 101,7

Ladedauer DC in Minuten, z.B. an DC-Schnellladesäule (Ladeleistung 250 A; 10% – 80 %): 50

Ladedauer AC in Stunden, z.B. mit Flexible Fast Charger / Wallbox (Ladeleistung 11 kW, 0% – 100%): 10,5

Stromverbrauch in kWh/100km (WLTP): 19,6-18,4

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 0