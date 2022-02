AUDI A8 L (2022) – 462 PS Luxuslimousine oder Business Class?! – Review | Test | Plug-in-Hybrid￼

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Ob Nina die neue Plug-in Variante des neuen Audi A8 überzeugt, wie ihr der reduzierte, edle Innenraum gefällt und wie sich das Traumschiff fährt, erfährst du im Video. Schau rein!

Technische Daten:

Motor: V6-Zylinder-Ottomotor mit Direkteinspritzung,

Hubraum ccm: 2995

Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min: 250 (340)/5000 – 6400 / 340 (462)

Elektromotor und Verbrennungsmotor

Max. Drehmoment, Nm bei 1/min: 500/1370 – 4500

Elektrisches Drehmoment, Nm: 400

Gesamtdrehmoment System, Nm: 700

Brutto-Batterie-Kapazität, kWh: 17,9

Allradantrieb quattro

Getriebe: 8-Gang tiptronic

Wendekreis ca. 12,5 m

Leergewicht in kg: 2385

Gepäckraumvolumen in l: 390

Höchstgeschwindigkeit km/h: 250

0-100 km/h in s: 4,9

Verbrauch kombiniert in l/100 km: 1,8

Elektrische Reichweite km: 59

Maße in mm: L 5172/ B 2130/ H 1473

Radstand: 2998 mm

Preis: ab 108.950 Euro