Der Nürburgring hat in der Geschichte von Alfa Romeo eine besondere Bedeutung. In der legendären „grünen Hölle“ der Eifel hat die traditionsreiche italienische Marke beeindruckende Siege in verschiedenen Fahrzeugkategorien errungen, angefangen von den Grand-Prix-Rennen der Vorkriegszeit bis hin zur Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM).

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio mit 520 PS (2023)

Immer präsent auf den Rennfahrzeugen: das Vierblatt-Kleeblatt-Logo, das Quadrifoglio, ein Symbol des Glücks.

NinaCarMaria mit dem Stelvio Quadrifoglio in der Eifel unterwegs

Heute schließt sich der Kreis, da die Quadrifoglio-Versionen der Modelle Giulia und Stelvio erstmals auf den kurvenreichen Straßen rund um den Nürburgring in Deutschland vorgestellt werden.

Mit noch mehr Leistung (plus 10 PS), Technologie und Carbon-Ausstattung bringen es die neuen Varianten des Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio und Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio auf beeindruckende 382 kW (520 PS). Das 2,9-Liter-V6-Biturbo-Triebwerk überträgt seine Kraft nun effizienter auf die Straße dank des serienmäßigen AlfaTM Q2 selbstsperrenden Differenzials an der Hinterachse. Insbesondere die hinterradgetriebene Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio profitiert von erhöhter Fahrstabilität und Agilität bei noch schnelleren Kurvengeschwindigkeiten. Das mechanische Differenzial agiert ähnlich wie in Rennwagen, indem es durchdrehende Räder effektiv kontrolliert. Zudem verfügen die neuen Quadrifoglio-Modelle über eine optimierte Fahrwerksabstimmung, inspiriert von den limitierten Rennsport-Sondermodellen GTA und GTAm.

Die Hauptscheinwerfer der Quadrifoglio-Modelle setzen auf eine innovative Voll-LED-Matrix-Technologie und sind in drei separate Elemente unterteilt. Das digitale Zentralinstrument hinter dem Lenkrad präsentiert ein neues Layout namens „RACE“, das von Rennsportgrafiken inspiriert ist. Ein zentral angeordneter Drehzahlmesser sowie spezifische Performance-Daten stehen im Fokus. Die Rahmung des Instruments erinnert an das klassische „Cannocchiale“-Design vergangener Alfa Romeo Modelle. Das Display selbst ist modern: Ein volldigitales 12,3-Zoll (31,2 cm) TFT-Display, dessen Grafiken anpassbar sind, eröffnet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Im Innenraum dominieren schwarzes Leder und optional Alcantara den exklusiven Look der Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio und Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Kohlefaser-Elemente in 3D-Optik schmücken Armaturenbrett, Mitteltunnel und Türverkleidungen und heben die Ausstattung im Vergleich zu den Vorgängerversionen hervor. Das Sportlenkrad ist mit Leder und Alcantara bezogen und beinhaltet Kohlefaser-Einsätze.

Die Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio wird serienmäßig mit brünierten 19-Zoll-Leichtmetallfelgen ausgeliefert, während der Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio auf 21-Zoll-Leichtmetallfelgen setzt. Beide Modelle sind neben der klassischen Rosso Alfa Karosseriefarbe auch in Metallic-Tönen wie Blu Misano, Grigio Vesuvio und Nero Vulcano sowie in den Sonderfarben Verde Montreal und Rosso Etna erhältlich.

Der Einstiegspreis für die neue Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio beträgt 92.000 Euro, während der Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ab 101.000 Euro erhältlich ist.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2.9 V6 Bi-Turbo 382 kW (520 PS) AT8 Q4

Serienausstattung

TECHNOLOGIE UND FAHRDYNAMIK

Alfa™ Active Suspension (aktives Fahrwerk mit elektronischer Stoßdämpferregelung)

Alfa™ Q4 Allradantrieb mit Verteilergetriebe (ATC)

Antriebswelle aus Kohlefaser

BREMBO®-Bremsanlage, vorne 6-Kolben-Sattel, hinten 4-Kolben-Sattel

Elektrische Servolenkung mit Dynamic Steering Torque (DST)

Fahrdynamikregelung Alfa™ DNA Pro, 4-stufig einstellbar mit RACE-Modus

Fahrzeugbatterie hinten eingebaut

Radaufhängung, Alfa™ Link, aus Aluminium

Schaltwippen am Lenkrad aus Aluminium

Sperrdifferenzial Alfa™ Q2, mechanisch

Start&Stopp-System Evo

ZF® 8-Stufen Automatikgetriebe

RÄDER

20″-Leichtmetallfelgen CLASSICO dunkel.Bereifung: vorne 255/45 R20, hinten 285/40 R20

SICHERHEIT

Antischlupfregelung (ASR)

Bergabfahrt-Assistent (Hill Descent Control-HDC)

Fernentriegelung der Tankklappe

Fernlichtassistent (AHB)

Frontairbags Fahrer- und Beifahrerseite

Integriertes Bremssystem (IBS)

Kollisionswarnsystem (FCW) mit autonomer Notbremsfunktion (AEB)

Kopfairbag, durchgehend vorne und hinten

Reifen-Reparaturset Fix&Go

Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer

Spurverlassenswarner (LDW)

Totwinkel-Assistent (BSM) mit Bewegungserkennung hinten (RCPD)

Voll-Matrix-LED-Scheinwerfer mit automatischer adaptiver Ausleuchtung

AUSSENAUSSTATTUNG

Außenspiegelkappen in schwarz lackiert mit integrierte Blinker

Fensterrahmen mit Zierleiste in glänzend Schwarz

Frontgrill (Scudetto) mit Wabenstruktur, Umrandung in glänzendem Schwarz

Heckleuchten, abgedunkelt

Heckscheibe und hintere Seitenscheiben abgedunkelt (Privacy Glass)

Heckstoßfänger mit Diffusor

Quadrifoglio-Logo, handgefertigt, seitlich auf vorderen Kotflügeln

Radnabenkappen mit Alfa Romeo Logo in Schwarz/Alu-Optik

Stoßfänger vorne und hinten im QUADRIFOGLIO-Design

INNENAUSSTATTUNG

Armaturentafel und Türverkleidungen mit Leder bezogen

Dachhimmel und -säulen in Schwarz

Dekorleisten aus 100% Kohlefaser, mit offener Reliefstruktur

Quadrifoglio-Lenkrad mit Alcantara und Leder bezogen, Einsätze aus Kohlefaser

Schalthebel im Sport-Design mit perforiertes Leder

Sportpedale aus Aluminium

KOMFORT UND FUNKTION

230V/50HZ-Steckdose im Kofferraum

Active Cruise Control (ACC)

Außenspiegel automatisch abblendend

Außenspiegel elektrisch anklappbar

Digitale Instrumentenanzeige „Cannocchiale“ mit 12,3″-TFT-Farbbildschirm

Dual-Zone Klimaautomatik, getrennt regelbar

Elektrische Heckklappe

Elektrische Heckklappe mit Easy Loading-Funktion

Innennspiegel automatisch abblendend

Lenkrad beheizbar

Lichtsensor

Parksensoren vorne und hinten

Regensensor