Die Marke mit dem Skorpion im Logo wird 70 Jahre alt und feiert diesen Geburtstag mit seinen Fans im Rahmen der Abarth Days 2019. Zu diesem Event wird eine Sammler-Briefmarke herausgegeben. Das Postwertzeichen mit dem offiziellen „70th Anniversary“-Logo wird in einer Auflage von 60.000 Exemplaren vom San Marino Philatelic Numismatic Office erstellt. Der Nennwert beträgt 1,60 €. Die Sondermarke zeigt das Skorpionemblem – und eine Zielflagge als Hommage an mehr 10.000 Rennsiege, die Abarth in sieben Jahrzehnten feiern konnte.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten gipfeln in den Abarth Days 2019, das am 5. und 6. Oktober 2019 im Milan Innovation District (MIND) stattfindet. Teilnehmer aus ganz Europa werden gemeinsam zwei Tage das Jubiläum der Marke. Weitere Informationen zur Veranstaltung findet man auf der Webseite https://www.abarth.com/scorpionship/eventi/abarth-day-2019.

Foto: Abarth