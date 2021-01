Heute habe ich einen hübschen Italiener mit moderner Technik dabei. Den neuen Jeep Renegade Trailhawk als Plug-in Hybrid und einer Systemleistung von 240 PS. Er hat zudem Allradantrieb und ein schnell schaltendes Automatikgetriebe.

Die Antriebspower des Plug-in-Hybriden setzt sich zusammen aus einem 1.3 Liter 4-Zylinder-Turbo-Benziner mit 180 PS und einem Elektro-Motor, der 60 PS beiträgt. Das maximale Drehmoment des Antriebs liegt bei 520 Newtonmetern. Als Höchstgeschwindigkeit stehen 199 Stundenkilometer auf der Uhr. Den Sprint von 0 auf 100 absolviert dieser Renegade in 7,1 Sekunden. Interessant: Sein Allradantrieb funktioniert auch, wenn er rein elektrisch oder ausschließlich mit dem Verbrennungsmotor gefahren wird.

Unserer Testwagen ist mit der Trailhawk Ausstattung versehen. Sie wurde speziell für den Offroad-Einsatz konzipiert. So bietet der Trailhawk eine Bodenfreiheit von 210 Millimetern sowie einen Böschungswinkel von 30 Grad vorne und 34 Grad hinten.

Falls dich die Highlights des neuen 4xe Renegade PHEV interessieren, dann schau’ unser Video. Viel Spaß dabei.

Hier in aller Kürze: Das Design des Geländegängers mit Kabel-Anschluss wurde durch die Elektrifizierung weder innen noch außen verändert. Die im Wagenboden platzierten Energiespeicher schränken weder den Innenraum noch das Gepäckabteil ein. Etwas versteckt finden sich die Schalter für die Rekuperation und die verschiedenen Fahreinstellungen neben dem Wahlhebel der Wandler-Automatik und unter dem Bildschirm. Dank der im Wagenboden montierten Akkus zeigt der Renegade ein stabileres Fahrverhalten im Vergleich zu den konventionell angetriebenen Varianten. Für den Betrieb auf der Straße stehen dem Fahrer drei Fahrprogramme zur Verfügung.

Der Modus „Electric“ ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von rund 50 Kilometern. Allerdings nur bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern. Mit „E-Save“ lässt sich die Batterie über den Verbrennungsmotor laden. Das ist zwar nicht sonderlich nachhaltig, ermöglicht es aber, einen Stromvorrat aufzubauen, für den Fall dass man in eine Umweltzone einfahren möchte. Dafür wird die Batterie auf bis zu 80 Prozent geladen. In der Einstellung „Hybrid“ teilen sich Verbrenner und E-Motor die Arbeit, wobei der elektrische Antrieb bei moderater Fahrt den größten Anteil übernimmt. Im Modus „Ecoasting“ wird die beim Verzögern entstehende Energie in Strom verwandelt und in den Akkus gespeichert. So lässt sich die Reichweite bei entsprechender Fahrweise um etliche Kilometer ausweiten.

Technische Daten:



Modell: Jeep Renegade 4xe Trailhawk

Systemleistung: 240 PS

Abgasnorm: Euro 6d-ISC-FCM

Norm-Verbrauch: 2,0 Liter/100 km

Modell: Jeep Renegade 4xe

Typ: PHEV SUV

Motor: Benziner plus E-Motor

Hubraum (cm3): 1.332

Leistung: 96 kW / 130 PS bei 5.500 U/min

Max. Drehmoment: 270 Nm bei 1.850 U/min

Elektromotor: 44 kW / 60 PS

Drehmoment E-Motor: 250 Nm

Batterie: gekühlte Hochvolt-Lithiumionenbatterie, 9,0 kWh

Systemleistung: 177 kW / 240 PS

Elektrische Reichweite: ca. 50 km Höchstgeschwindigkeit (km/h): 199

Beschleunigung 0-100 km/h (sek.): 7,1

Getriebe: Sechsgang-Wandler-Automatik

Antrieb: Elektrischer Allrad

Treibstoffsorte: Super

Tank (L): 36,5

Verbrauch EU-Drittelmix (l/100 km): 2,3

CO2-Ausstoß (g/km): 53

Gewicht, Herstellerangabe (kg): 1.770

max. Zuladung (kg): 545

Abmessungen (L/B/H): 4.239 / 1.805 / 1.723 (L/B/H)

max. Ladevolumen (L): 330 bis 1.277

Max. Anhängelast: 600 kg / 1.150 kg

Wendekreis: 11,07 m

Listenpreis: 41.526 Euro (mit 16% Mwst.)

Testfahrzeug: 46.788 Euro



Wettbewerber: Renault Captur, Mini Countryman, Ford Kuga