XEV zeigt das neueste YOYO-Modell auf der IAA

XEV präsentiert sein Mini-Elektroauto, YOYO auf der diesjährigen IAA in München. Das neue YOYO-Modell für den Stadtverkehr wird zeitgleich in Ländern wie Italien, Deutschland, Frankreich und Spanien auf den Markt kommen, wobei die Auslieferung im vierten Quartal 2023 beginnen soll. Der Startpreis liegt bei 16.990 Euro (ohne Subventionen). Derzeit hat XEV mehr als 120 Verkaufsstellen in Italien, Deutschland, Frankreich und Spanien eingerichtet.

XEV wurde 2018 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Nutzern weltweit ein ultimatives Erlebnis zu bieten und eine grüne, intelligente urbane Mobilität zu erreichen. Zu seinen besonderen Merkmalen gehören ein einzigartiges Design, ein intelligenter Batterietausch-Service und der weltweit erste personalisierte 3D-Druck-Service.

Bild: XEV

YOYO bietet eine rein elektrische Reichweite von 150 km, eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h und eine maximale Motorleistung von 15 kW. Das YOYO verfügt über zwei Modi – Standard und Sport -, die frei umgeschaltet werden können. Ausgestattet mit einer elektrischen Servolenkung (EPS) und kombiniert mit einer kompakten Karosserie sowie einem minimalen Wenderadius soll es eine agile Fahrzeugkontrolle bieten.

Die YOYO-Blade (Seitenverkleidung) kann ganz einfach nach den Vorlieben der Kund:innen ausgetauscht werden, was die Unverwechselbarkeit und Individualität des besten Reisebegleiters in der Stadt unterstreicht.

Mit seiner 3D-Drucktechnologie hat XEV neue Möglichkeiten für die Personalisierung von Fahrzeugen eröffnet. Derzeit bietet der Xpression-Service 42 personalisierte YOYO-Blades zur Auswahl an, die in Zusammenarbeit mit der in New York ansässigen Online-Kunstplattform UAAD entstehen.

Mühelose Batteriewechsel in nur drei Minuten für uneingeschränktes Reisen in der Stadt

In einem unkomplizierten Vorgang kann der Batteriewechsel in nur drei Minuten durchgeführt werden. Wenn das Fahrzeug aufgeladen werden muss, können die Nutzer:innen die XEV-Batterietauschstation besuchen. Dort werden drei leichte, kartuschenförmige Batteriepakete aus dem hinteren Batteriefach entnommen und gegen vorgeladene Batterien in der Wechselstation ausgetauscht, so dass die Kund:innen seine Fahrt nahtlos fortsetzen können.

Darüber hinaus hat sich XEV mit dem europäischen Energieriesen ENI zusammengetan, um europaweit Batterietausch-Netzwerke einzurichten und zu betreiben, die es den Kund:innen ermöglichen, an ENI-Tankstellen zu laden. Durch die Nutzung des ENI-Netzes hat XEV bereits über 30 Stationen in fünf italienischen Städten eingerichtet, darunter Turin, Bologna, Mailand, Florenz und Rom, die sich bei den Kund:innen großer Beliebtheit erfreuen. Mit der Einführung von YOYO in Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien und anderen Ländern wird das XEV-Batterietauschnetz gleichzeitig erweitert.

Ab 2024 wird XEV gleichzeitig mehrere neue Modelle auf den Markt bringen, die auf die ASEAN-Staaten, Südamerika und die wichtigsten Rechtslenkermärkte zugeschnitten sind.