Der neu entwickelte Renault Clio der fünften Generation feiert seine Weltpremiere am 5. März auf dem Genfer Auto-Salon.

Der neue Clio ist 14 Millimeter kürzer, bietet aber innen mehr Raum als das aktuelle Modell. Die um 30 Millimeter tiefergelegte Karosserie unterstreicht die deutlich dynamischere Erscheinung.

Das ausdrucksstarke Design setzt sich am Fahrzeugheck nahtlos fort. Merkmale sind der neu gestaltete Heckscheibenausschnitt und die unverwechselbare Lichtsignatur, die jetzt ebenfalls die typische C-Form der Frontscheinwerfer aufgreift.

Der Kofferraum des neuen Clio soll mit 391 Litern das größte Volumen seiner Fahrzeugklasse bieten. Hinzu kommen 26 Liter Stauraum im Interieur, verteilt auf verschiedene Fächer und Ablagen.

Renault bietet den neuen Clio in elf Karosseriefarben an. Neu im Farbspektrum sind die Töne „Valencia Orange”, „Vison Brown” und „Celadon Blue”. Zusätzlich sind drei Personalisierungspakete in Rot, Orange und Schwarz erhältlich.

Mit dem Start des neuen Clio stellt Renault erstmals auch die sportliche Variante Clio R.S. Line vor. Die neue R.S. Line löst die GT-Line ab, die seit 2010 für sportlichen Look bei verschiedenen Renault Modellen stand.

Fotos: Renault