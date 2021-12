VW Polo R-Line – Die sportliche Variante des Kleinwagen-Klassikers 

Wer eine sportliche Optik bei seinem Kleinwagen mag, aber mit 110 PS völlig zufrieden ist, der muss ja nicht den VW Polo GTI mit seinen 207 PS kaufen. Für solche Menschen könnte der Polo in der Ausstattungslinie „R-Line“ die richtige Wahl sein.

Allerdings ist auch diese Variante kein Schnäppchen. Zwar gibt es den Polo ab 17.000 Euro, aber in der R-Line Variante sind mindestens 23.900 Euro (Schaltgetriebe und 95 PS) fällig. Wenn man dann noch das empfehlenswerte Doppelkupplungsgetriebe (DSG) dazu nimmt und den 110 PS-Motor, dann müssen schon beinahe 27.000 Euro auf den Tisch des VW-Händlers geblättert werden. Unser Testwagen war darüberhinaus angereichert mit allerlei sicherheitsrelevanten und komfort-orientierten Features. So bringt es der Testwagen schließlich auf beeindruckende 33.000 Euro. Wirklich viel Geld für einen Kleinwagen.

110 PS reichen locker aus

Die R-Line Variante trägt einen speziellen Frontspoiler, schwarze Kunststoff-Elemente und einen ebensolchen Dachspolier. Dazu kommen 16 Zoll Alus. Der Testwagen sogar 17 Zoll Felgen mit silber schwarzer Optik, eine richtig schöne Kombi mit dem Reef Blue Metallic-Lack. Auch innen findet sich die schwarze Farbe konsequent wieder. Die sportlich-bequemen Sitze tragen das R-Line Logo. Empfehlenswert ist auch das Paket mit dem ACC-System. Es bedeutet zusätzliche Sicherheit und Fahrkomfort. Sehr praktisch ist die Einbindung der Smartphones mittels Android Auto oder Apple CarPlay. Da kann man auf ein Navi-System im Auto getrost verzichten.

DSG empfehlenswert

Der Polo fährt sich unkompliziert und gutmütig. Nur im Grenzbereich wird das ESP relativ spät aktiv. Aber in diese Bereiche sollte man ohnehin nicht kommen. Ansonsten ist das Polo-Fahrwerk mehr auf Sportlichkeit hin, als auf Komfort abgestimmt. Mir gefällt das. Und das DSG macht seine Arbeit wirklich gut und ohne negativ aufzufallen. Die 110 PS des 3-Zylinder-Motors mit einem Liter Hubraum reichen fett aus, um auch mal dynamischer unterwegs sein zu können. VW gibt als kombinierten Verbrauch 5,6 Liter (WLTP) an. Auf unseren Testfahrten haben wir etwas mehr als 6 Liter notiert. Ein guter Wert. Wer es darauf anlegt und vorsichtig mit dem Gaspedal umgeht, kann bestimmt in Richtung der 5,6 Liter kommen.

Fazit

Wer einen optisch sportlichen Kleinwagen sucht, kann den VW Polo in der R-Line auf die Liste nehmen. Er erscheint solide verarbeitet. Bis auf die Türverkleidungen bekommt man mit dem Polo eine hochwertige Materialanmutung. Zudem stehen moderne Assistenz-System zur Verfügung. Keine Kritik? Doch! Es gibt keine Haltegriffe am Dachhimmel. Die Preise sind kein Schnäppchen der R-Line-Variante. Aber sonst passt in meine Augen alles. Mit dem VW Polo macht man nichts falsch und falls man ihn mal wieder verkaufen möchte, dürfte man mit dem verbrauchsgünstigen Kleinwagen-Klassiker aus Wolfsburg keine Probleme haben.

Technische Daten

-Preis: ab 23.915 Euro

-Motorleistung: 95 bis 110 PS

-Höchstgeschwindigkeit: 187 bis 195 km/h

-Benzinverbrauch: 5,2 l/100km kombiniert (5,7 Stadtverkehr, 4 Autobahn)

-Beschleunigung 0-100 km/h: 10,4 bis 11,3 Sekunden

-Bremsweg aus 100 km/h: 34,6 Meter

-Abmessungen: 4.074 mm L x 1.751 mm B x 1.451 mm H

-Kofferraum: 351 – 1125 Liter

-Wendekreis: 10,7 Meter

-Leergewicht/ Zuladung: 1195 / 465 kg

Ausstattungsvarianten

1.0 TSI 70kW R-Line Fließheck. – 23.915 Euro

1.0 TSI 70kW DSG R-Line Fließheck – 25.535 Euro

1.0 TSI OPF 81kW DSG R-Line Fließheck – 26.840 Euro

Mitbewerber:

VW Polo, Peugeot 208, Opel Corsa, Renault Clio, Hyundai i20, Ford Fiesta, Seat Ibiza, DS3, Kia Rio, Cupra Leon

