Volkswagen will in China im kommenden Jahr rund 300 000 elektrifizierte Modelle verkaufen. 2025 sollen es rund eine Million sein. Bis 2023 wird die Marke zehn Modelle auf Basis des Modularen E-Antriebsbaukastens (MEB) auf dem dortigen Markt anbieten. Auf einer Veranstaltung in Guangzhou gab die SUV-Studie ID Next, die bereits bei der IAA gezeigt worden war, einen Ausblick auf das erste Modell der ID-Familie für China. Ende 2020 soll der Wagen in Produktion gehen. Danach soll der ID 3 von SAIC Volkswagen in der neuen Fabrik in Anting gefertigt werden.

Bis zum Start des ersten ID in China Ende 2020 sollen zehn elektrifizierte Versionen bestehender Modelle auf den Markt kommen – Plug-in-Hybride und reine Elektroautos. Doch auch der Verbrennungsmotor hat dort noch nicht ausgedient. Seit Beginn vergangenen Jahres hat VW insgesamt 14 neue Modelle inklusive fünf neuer SUVs in China vorgestellt. In Guangzhou präsentierte das Unternehmen den kompakten SUV Tacqua, der bei FAW Volkswagen vom Band laufen wird und wie ein vergrößerter T-Cross wirkt. Neues Modell im Portfolio von SAIC Volkswagen ist zudem der große Van Viloran, der demnächst Premiere hat. ampnet

Fotos: Volkswagen