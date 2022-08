VW Golf (2023) – Mein Volkswagen spricht mit mir! Wie gut sind Sprachsteuerung und Infotainmentsystem?￼

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

VW Golf 8 Style 1,5 DSG mit neuer Hard- und Software im Test

Was kann man noch über den VW Golf schreiben, was andere nicht schon geschrieben haben? Keine leichte Aufgabe. Im Video haben wir uns stark auf das zu Beginn des Jahres gelaunchte Infotainment-System des Golf 8 konzentriert. Seine Hard- und Software soll nämlich Mängel und Schwächen ausgleichen, die das bisher verbaute System gezeigt hat, und das vielen Anlass zu Kritik gab. In unserem Video gehen wir darauf explizit ein.

Als Testwagen hat uns Volkswagen den Golf 8 in der Style-Ausstattung mit einem 1,5 Liter Benziner mit Mild-Hybrid-Unterstützung überlassen, der es auf eine Leistung von bis zu 130 PS (96 kW) bringt. Diese Maschine leitet ihre Kraft über ein 7-Gang-DSG (Aufpreis gegenüber dem Schalter) ausschließlich an die Vorderräder. So erreicht der rund 1,3 Tonnen schwere Golf in seiner schön klingenden, aber aufpreisplichtigen (810 Euro) Farbe „Kings Red“ Metallic in 9,4 Sekunden aus dem Stand Tempo 100. Erst bei 213 Stundenkilometern ist Schluss mit lustig. Zum Test-Verbrauch in Relation zum WLTP-Verbrauch haben wir im Video ausführlich Stellung bezogen.

Den einfachsten VW Golf 8 gibt es als Neuwagen ab 28.500 Euro. Unser Testwagen wurde neben dem Mild-Hybrid-Antrieb und DSG (ab ca. 33.000 Euro) mit allerlei Zusatz-Ausstattung angereichert. So schauen wir am Ende beinahe ungläubig auf 47.755 Euro, die als Summe auf dem Zettel stehen. Ich habe mir längst abgewöhnt, diesen Betrag in DM umzurechnen. Allein das „Discover Pro“ genannte System trägt dazu 1.950 Euro bei. Mit ihm kann man nun wirklich zufrieden sein, im Video verraten wir Euch unter anderem, warum wir das so beurteilen.

Fall Ihr schon einen VW Golf 8, aber noch mit dem Vorgänger-System haben sollte, könnt Ihr zwar die Hardware nicht nachrüsten, aber die VW-Werkstatt wird Euch die neue Software kostenfrei aufspielen.

Technische Daten:

Vierzylinder-Turbobenziner, 1.498 ccm

Leistung: 96 kW (130 PS)

Drehmoment: 200 Nm bei 1.400 bis 4.000 U/min

Frontantrieb

0-100 Km/h 9,4 Sek.

vMax 214 km/h

L 4.633 mm / B 1.789 mm/ H 1.498 mm

Leergewicht 1.361 kg

Zuladung 457 – 624 kg

Anhängelast 1.400 kg

Verbrauch 5,6 Liter/100 km (WLTP)

Emission 126 g/km CO2 (WLTP)

Basispreis: 28.500 Euro

Preis Testwagen: 47.755 Euro

