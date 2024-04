VW Nutzfahrzeuge öffnet die Bestellbücher für den Crafter | In Reisemobile, Volkswagen In News | Von Von Cornelia Weizenecker

Heute startet in Deutschland der Vorverkauf des neuen Crafter, ab Sommer werden die ersten Fahrzeuge des neuen Modells beim Handel sein. Der große Transporter von Volkswagen Nutzfahrzeuge hat ein technisches Update erfahren. Dieses umfasst ein neues Infotainmentsystem mit freistehendem Display sowie das „Digital Cockpit“ zusammen mit einem serienmäßigen Multifunktionslenkrad. Es verfügt optional über den digitalen Sprachassistenten IDA mit ChatGPT-Integration. Einige elektronische Bedienelemente wie die elektronische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion und der Wählschalter des optionalen 8-Gang-Automatikgetriebes, die Bedienelemente der Lichtfunktionen, die Tastenfelder im Bereich der Mittelkonsole sowie sämtliche Luftausströmer sind neu. Zum Start sind zwei TDI-Motoren in Kombination mit Sechsgang-Schaltgetriebe bereits in zahlreichen Karosserievarianten bestellbar. Die Preise beginnen ab 52.900 Euro (Crafter Kastenwagen Diesel).

