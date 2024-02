2024 Volvo EX30 – Kann der kleine Elektro SUV die Konkurrenz ausstechen?

Der neue Volvo EX30

Mit der Umstellung bei den Motoren von Verbrennern auf elektrische angetriebene Autos ist der Markt für PKWs aus den Fugen geraten. Nicht mehr und nicht weniger. Kein Stein scheint auf dem anderen zu bleiben, und dieser Prozess verstärkt sich weiter. Etablierte Anbieter müssen um ihre Position bangen. Neue kommen dazu, nicht zuletzt aus China.

Doch nicht allein das über Jahrzehnte gewachsene Geflecht der Anbieter gerät aus den Strukturen, auch die Preise sind in den letzten Wochen – ausgelöst nicht zuletzt vom Wegfall der staatlichen Förderung – massiv in Bewegung nach unten geraten. Da fallen die Preise für ein unverändertes Modell schnell mal um mehr als 10.000 Euro. Das zeigt auch, was Insider lange wussten, ein E-Auto ist in der Produktion deutlich günstiger herstellbar, als ein Verbrenner. Deutlich wird auch, dass der Wegfall der Förderung durch den Steuerzahler dringend notwendig war, um das Spiel der Kräfte auf den Markt in Bewegung zu bringen und die Preise marktgerecht werden zu lassen.

Dieser Prozess wird sich fortsetzen, denn die Preise, die für E-Autos in den letzten Jahren aufgerufen wurden, waren für Normalverdiener kaum noch finanzierbar. Jüngstes Beispiel, das den preislichen Spielraum deutlich aufzeigt, ist der sub-kompakte citroen e-C3 aus dem Stellantis-Konzern, für den „nur“ 23.300 Euro aufgerufen werden. Nicht irgendwann, sondern jetzt! Andere Stellantis-Modelle werden folgen, alles andere wäre eine Überraschung.

In einem Größen-Segment mit dem e-C3 bewegen sich unter anderem eine Ora Funky Cat, ein Smart #1, ein Hyundai Kona Elektro, ein VW ID.3 , ein Zeekr X, ein MG 4 und vielleicht sogar ein BMW IX7, sowie ein Mercedes EGA. Und eben auch der bislang ausschließlich in China produzierte Volvo EX30, der die gleiche technische Basis nutzt, wie seine Geely-Konzernbrüder Smart #1 und Zeekr X. Vor diesem Hintergrund beleuchten wir den Volvo EX30, den wir über 2 Tage hinweg auf den Straßen in und um Hamburg unter die Lupe nehmen konnten. Viel Spaß beim Zuschauen!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wesentliche Daten

2024 Volvo EX30 Fully Electric Single Motor Extended Range Plus

Bauart Heckmotor Permanentmagnet-Synchronmotor

Motorleistung: 200 kW/272 PS bei 9.248 U/min

Max Drehmoment. 343 Nm bei 116 – 5375 U/min

Batterietyp Lithium-Ionen

max. Speicherkapazität 69 kWh

nutzbare Speicherkapazität 64 kWh

Batterieaufladezeit DC Gleichstrom 175 kW750kW 810-80 %) 26,5/56 Minuten

Batterieaufladezeit AC Dreiphasen-Wechselspannung 32A /16A710A (0-100%) 4/8/12,5 Stunden

Stromverbrauch 17,0 kWh/100 km

max. Reichweite 476 km (WLTP)

Höchstgeschwindigkeit 180 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 5,3 Sekunden

Kofferraumvolumen: 318 l, 904 l inklusive Sitzbereich

Gepäckraumvolumen Front 7 l

Leergewicht 1850 kg

zul. Gesamtgewicht 2240 kg

Anhängelast: 1.400 kg

Abmessungen: 4.233 mm L x 1.836 mm B x 1.555 mm H

Wendekreis 11,1 m

Ausstattungsvarianten

Core Elektro ab 36.590 Euro

Plus Elektro ab 39.590 Euro

Ultra Elektro ab 48.490 Euro