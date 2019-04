Mit dem GLS 350 d 4MATIC können die ersten Modelle des neuen Mercedes-Benz GLS bestellt werden. Die Preise starten bei 85.925 bzw. 90.386 Euro. Die beiden Reihensechs­zylinder-Diesel haben eine Leistung von 210 kW (286 PS) bzw. 243 kW (330 PS). In beiden Versionen erreicht der Motor auch bei anspruchsvollen Fahrsituationen unter RDE-Bedingungen jetzt die Euro 6d-Norm. Möglich wird dies unter anderem durch einen zusätzlichen Selective-Catalytic-Reduction-Katalysator (SCR) mit Ammoniak-Sperr-Kat (ASC) im Abgasstrang. Zu den Händlern kommt der neue GLS gegen Ende des Jahres.

Der neue Mercedes-Benz GLS sei die S-Klasse unter den SUV und biete von allem mehr: mehr Raum, mehr Komfort, mehr Luxus, so der schwäbische Autobauer. Die Präsenz seines Äußeren ergibt sich aus nochmals leicht gewachsenen Dimensionen (Länge +77 mm, Breite +22 mm). Das Raumangebot insbesondere in der zweiten Sitzreihe profitiert von dem um 60 mm längeren Radstand. Die Sitze der dritten Reihe lassen sich zugunsten des Kofferraumvolumens (bis zu 2.400 Liter) elektrisch im Boden versenken, die zweite Reihe flach umklappen. Erstmals ist auch eine Sechssitzer-Variante mit zwei Komfort-Einzelsitzen in der zweiten Sitzreihe verfügbar.

Die Preise in der Übersicht:

GLS 350 d 4MATIC GLS 400 d 4MATIC Zylinder/Anordnung 6/R 6/R Hubraum (cm3) 2.925 2.925 Leistung (kW/PS) 210/286 243/330 max. Drehmoment (Nm) 600 700 Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) 7,9-7,6 7,9-7,6 CO 2 -Emissionen kombiniert (g/km) 208-200 208-201 Beschleunigung 0-100 km/h (s) 7,0 6,3 Höchstgeschwindigkeit (km/h) 227 238 Preis (Euro)2 85.923,95 90.386,45

Foto: Daimler