Schaeffler eröffnet Tech Cubes in Bühl

Im Bereich E-Mobilität spielt Schaeffler weit vorne mit. Technologien im Automobilen Bereich kommen häufig aus dem badischen Unternehmen mit seiner Zentrale in Bühl.

Um die Leidenschaft für automotive Technologien mit Besuchern leicht teilen zu können, wurden jüngst die „Schaeffler Tech Cubes“ in Bühl vor dem Firmensitz fest installiert. Dort können Besucher die Automobiltechnik der Zukunft sehen, zwischen den Hauptgebäuden wurde die erste Ausstellung in den „Schaeffler Tech Cubes“ eröffnet. Die Cubes sind für jeden frei zugänglich. Regelmäßig wechseln hier die Exponate rund um die Themen Mobilität, Zukunft, Innovation und Nachhaltigkeit.

Um den feierlichen Anlass gebührend zu feiern, sind

Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies der Schaeffler AG, Dr. Jochen Schröder, Leiter des Unternehmensbereich E-Mobilität bei Schaeffler, Trudbert Kraus, Leiter Operations, SCM und Einkauf Automotive bei Schaeffler, Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl, Marco Wittmann, DTM-Pilot und Markenbotschafter,

und – last but not least – Sophia Flörsch, DTM-Pilotin und Markenbotschafterin am Eröffnungstag zur Einweihungsfeier gekommen.

Aktuell wird in den Cubes ein exklusiver Blick auf das BMW M4 DTM und das Konzeptfahrzeug „DTM Electric“ geboten. Das Fahrzeug beeindruckt mit einer sagenhafte Systemleistung von 1.200 PS. Daraus resultiert eine Beschleunigung aus dem Stand auf Tempo 100 in nur 2,4 Sekunden.

