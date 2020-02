Mit 1800 Neuzulassungen hat Renault in Deutschland im Januar so viele Zoe wie noch nie in einem Kalendermonat verkauft. Der auf 6000 Euro erhöhte Umweltbonus des französischen Herstellers trägt zu den guten Verkaufszahlen bei. Die im Januar verkauften Zoe entsprechen rund 13 Prozent aller Renault-Pkw-Verkäufe im Januar auf dem deutschen Markt. Damit war der Zoe auf Konzernebene das zweitmeistverkaufte Modell in Deutschland hinter dem Clio.

Vor wenigen Tagen hatte Renault bekanntgegeben, dass Käufer eines Renault-Elektromodells ab sofort einen erhöhten 6000-Euro-Elektrobonus erhalten (statt bislang 4000 Euro). Die verbesserte Förderung gilt so lange, bis die höhere BAFA-Prämie in Kraft tritt. ampnet

