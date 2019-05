Modellpflege für den Renault Twingo: Mit aufgefrischter Optik, neuem On-Board-Infotainment und überarbeiteten Motoren will der französische Automobilhersteller das Profil des City-Cars schärfen. Marktstart für den aktualisierten Twingo in Deutschland ist im Mai 2019. Kennzeichen des aktualisierten Twingo sind neue Hauptscheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht. Das neu entwickelte Online-Multimediasystem Easy-Link löst das R-Link Evolution ab.

Waagerechte Dekoreinsätze in der Heckschürze lassen den Twingo auch von hinten breiter aussehen, der Griff der Heckklappe wanderte zur besseren Erreichbarkeit ein Stück nach oben. Außerdem wurde die Kofferraumabdeckung versteckt. Auch der Zugang zum Heckmotor sowie die Entriegelung der vorderen Serviceklappe wurden vereinfacht. Neue Räder, darunter optional auch solche im 16-Zoll-Format, sowie die Außenfarben Mango-Gelb und Quarz-Weiß vervollständigen die Liste der Modifikationen fürs Exterieur.

Überarbeitet wurde auch das Cockpit des Twingo. Ab der Ausstattung Limited gibt es eine neu gestaltete Mittelkonsole mit offenem Ablagefach, das sich mit Hilfe eines flexiblen Teilers als Getränkehalter oder Ablage für ein Smartphone in aufrechter Position verwenden lässt (Option für Life). In die Ablage integriert sind zwei USB-Schnittstellen sowie eine AUX-Schnittstelle. Hinzu kommen die Tasten für Start-Stopp-Automatik, Eco-Mode und Tempopilot. Ebenfalls nützlich: Der Twingo verfügt jetzt in allen Ausstattungen serienmäßig über das geschlossene Handschuhfach. Schalthebel im neuen Design runden die Liste der Modifikationen im Innenraum ab.

Für den aktualisierten Twingo stehen zum Marktstart vier Antriebsvarianten zur Verfügung, die durchweg die Schadstoffnorm Euro 6d-Temp erfüllen. Neben dem neuen Basismotor SCe 65 mit 48 kW/65 PS ist der ebenfalls neu entwickelte SCe 75 mit 54 kW/73 PS verfügbar. Beide Dreizylindermotoren mit 1,0 Liter Hubraum ersetzen das bisherige SCe 70-Triebwerk und zeichnen sich durch ein spontaneres Ansprechverhalten, niedrigeres Geräuschniveau und geringeres Gewicht aus. SCe 65 und SCe 75 begnügen sich mit 4,4 Liter Superbenzin pro 100 Kilometer (100 g CO 2 /km)2 . Spitzenmotor im Twingo ist der überarbeitete 0,9-Liter-Turbomotor TCe 90 mit 68 kW/93 PS. Der Dreizylinder ermöglicht einen Verbrauch von 4,7 Liter Superbenzin pro 100 Kilometer (108 g CO 2 /km).

Renault kombiniert die, für den Stadtverkehr maßgeschneiderten Aggregate mit dem 5-Gang-Schaltgetriebe. In der Variante TCe 90 EDC ist das TCe 90-Aggregat außerdem mit dem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe EDC lieferbar. In dieser Kombination benötigt der Twingo 5,1 Liter Superbenzin pro 100 Kilometer (116 g CO 2 /km).

Fotos: Renault