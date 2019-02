Renault bringt sportliche Sonderedition des Captur. Der City-SUV Captur Version S gibt es zu Preisen ab 25.490 Euro. Als Motorisierungen stehen die Benziner TCe 150 GPF mit 6-Gang-Schaltgetriebe und TCe 150 EDC GPF mit Doppelkupplungsgetriebe zur Wahl.

Zu den äußeren Merkmalen gehören die Zweifarb-Lackierung Iron-Blau/Schwarz sowie Akzente in Teflon-Grau. Dazu kommen 17-Zoll-Leichtmetallräder „Version S”. Darüber hinaus tragen stark getönte Scheiben hinten, Außenspiegelgehäuse in Black-Pearl-Schwarz und die Kotflügelplakette „Version S” zum individuellen Außenlook bei. Im Interieur sorgen die schwarze Alcantara-Stoff-Polsterung, blaue Ziernähte an Lenkrad, Schalthebel und Mittelarmlehne sowie die Aluminium-Pedalerie für einen sportlichen Auftritt.

Foto: Renault