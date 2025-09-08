Polestar 5 (2026) ⚡ Luxus-Elektro-Gran-Tourer mit 884 PS & 670 km Reichweite | In Poestar, Polestar In Clips | Von Von NinaCarMaria

Der neue Polestar 5 (2026) Performance Grand Tourer ist da! 🚗⚡ Mit bis zu 650 kW (884 PS), 1.015 Nm Drehmoment und einer Reichweite von bis zu 670 km (WLTP) setzt Polestar neue Maßstäbe im Segment der Luxus-Elektroautos.

In diesem Video gebe ich euch meinen ersten Blick auf den Polestar 5 und zeige euch alle wichtigen Highlights: Preise in Deutschland (ab 119.900 €) Unterschiede zwischen Polestar 5 Dual Motor & Polestar 5 Performance Beschleunigung: 0–100 km/h in nur 3,2 Sekunden 800-Volt-Elektroarchitektur mit ultraschnellem Laden (10–80 % in nur 22 Minuten) Nachhaltige Materialien, Hightech-Interieur & Google Android Automotive OS

Das größte Panoramaglasdach, das Polestar je gebaut hat

👉 Der Polestar 5 basiert auf dem bekannten Polestar Precept Concept und vereint skandinavisches Design, Nachhaltigkeit und kompromisslose Performance.