Den Opel Zafira-e Life gibt es als rollstuhlgerechter Elektro-Van. In der jetzt erhältlichen Variante des Umbauanbieter AMF-Bruns verwandelt sich die batterie-elektrische Version des Opel-Vans in ein behindertengerechtes Fahrzeug mit großem Heckausschnitt für Rollstuhlfahrer. Der Zafira-e Life eignet sich so zur Beförderung von Rollstuhlfahrern.

Opel Zafira-e Life als rollstuhlgerechter Elektro-Van

Bereits den konventionell angetriebenen Opel Zafira Life bietet AMF-Bruns als rollstuhlgerechten Großraum-Van in den zwei Fahrzeuglängen M (4,95 Meter) und L (5,30 Meter) an. Zusammen mit der tiefergelegten Bodenwanne beträgt die Innenhöhe im Rollstuhlbereich rund 1.420 Millimeter, die Durchfahrthöhe 1.500 Millimeter. Die Rollstuhlwanne ist circa 810 Millimeter breit und 1.400 (bei Zafira-e Life M) respektive 1.710 Millimeter (Zafira-e Life L) lang. Die rutschsichere Rampe am großen Heckausschnitt des Elektro-Vans ermöglicht den einfachen Zugang zum Fahrzeug.

Mit der 50 kWh-Batterie kann der Opel Zafira-e Life bis zu 231 Kilometer weit fahren (gemäß WLTP). Seine Batterien lassen sich über eine Wall Box zu Hause, Fast Charger unterwegs oder über jede beliebige Steckdose mit Energie versorgen. An einer Schnellladesäule mit 100 kW Gleichstrom lädt die 50 kWh-Batterie des Zafira-e Life in nur 30 Minuten zu 80 Prozent wieder auf. Zudem verfügt der Elektro-Van in Deutschland serienmäßig über einen dreiphasigen 11 kW-On-Board-Charger.