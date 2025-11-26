Der neue Opel Astra zeigt schon mal die Zähne | In Opel In News | Von Von Redaktion/cwe

Opel lässt uns einen ersten Blick auf den nächsten Astra werfen – und der macht aus unserer Sicht richtig Lust auf die Zukunft der Kompaktklasse von Opel. Die Rüsselsheimer verpassen ihrem Bestseller nämlich ein Front-Update, das klar zeigt, wohin die Reise geht.

Besonders auffällig: der neue, weiterentwickelte Opel Vizor. Schlanker, präziser und inspiriert von der spektakulären Studie Corsa GSE Vision Gran Turismo. Der legendäre Opel-Blitz sitzt jetzt nicht nur mitten im Markengesicht – er leuchtet! Damit zieht erstmals im Astra ein Feature ein, das man meist nur aus höheren Klassen kennt.

Auch der Rest der Front wird kantiger und klarer. Die Designer orientieren sich am „Opel Kompass“, der mit präzisen Lichtleisten plakativer denn je ins Auge fällt. Kurz gesagt: Der neue Astra zeigt sich optisch deutlich mutiger, ohne seine Herkunft zu verleugnen.

CEO Florian Huettl verspricht nicht weniger als „den nächsten großen Schritt“ – ein Astra, der moderne Technik, Komfort und Sicherheitsfeatures auf ein neues Level hebt. Damit setzt Opel die fast 90-jährige Erfolgsgeschichte seiner Kompaktklasse fort, von Kadett bis heute.

Noch müssen wir uns ein bisschen gedulden, bis der Vorhang komplett fällt. Aber eines steht jetzt schon fest: Der neue Astra und Astra Sports Tourer könnten zu den spannendsten Kompaktklasse-Highlights der nächsten Saison werden. Weitere Details folgen – und wir bleiben dran.

Bildmaterial: Opel/Stellantis