Nach fast 50 Jahren bietet Jaguar Classic den originalen Werkzeugsatz des legendären E-Type in authentischer Neuauflage an. Der zur Serienausrüstung der E-Type Serie 1 und Serie 2 zählende „Toolkit“ lief mit der Produktion der letzten Serie 2 im Jahre 1971 aus. Vollständige Sätze sind heute hoch gefragte Raritäten, für die Sammler über 5000 Euro bezahlen. Nun wurde der Werkzeugsatz nach Originalunterlagen rekonstruiert. Zeitgenössisch korrekt in eine Werkzeugtasche aus Kunstleder und Segeltuch eingehüllt enthält er alle Werkzeuge und Messinstrumente, um routinemäßige Wartungsarbeiten an der Sportwagen-Ikone fachgerecht ausführen zu können.

Der 21-teilige E-Type-Werkzeugsatz enthält unter anderem einen einstellbaren Maulschlüssel, eine Zange, einen Reifenventilschlüssel, einen Reifenluftdruckprüfer, einen Präzisionsschraubendreher, eine Fühlerlehre und diverse Schrauben- und Steckschlüssel. Außerdem gibt es eine Zündkerzenlehre, ein Nockenwellen-Blockierwerkzeug und eine Fettpresse sowie einen Bremseinstellschlüssel und ein Bremsen-Kit. ampnet

Fotos: Jaguar