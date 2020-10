Nissan NV250 – Bester Kastenwagen 2020? Meine Eindrücke I Review I Test

Was der Kastenwagen Nissan NV250 so drauf hat, wollen wir heute rausfinden. Unsere Testversion nennt sich NV250 Comfort mit der L1 Karosserie, 95 PS Leistung und 230 Newtonmeter maximalem Drehmoment.



Alternativ dazu gibt es die Einstiegsversion des NV250 mit 80 PS Leistung. Drei verschiedene Motorisierungen stehen für den Kleintransporter von Nissan zur Wahl; 80, 95 oder 115 PS. Zwei verschiedene Karosserie-Formen bietet Nissan für ihren Kastenwagen an, er ist also in zwei Längen verfügbar.

Serienmäßig kommt der NV250 mit 15 Zoll Allwetterreifen. Wie mich der NV250 überzeugt hat, und warum er mein Kleintransporter 2020 ist, erfährst du im Video. Schau rein!

Technische Daten:

2020 Nissan NV250 Kastenwagen Comfort 2,0t L1H1 dCI 95PS 6MT

Motor: Dieselmotor

Zylinderanzahl: 4 in Reihe

Hubraum: 1.498 ccm

Leistung: 70 kW (95 PS)

max. Drehmoment: 230 Nm

Getriebe: manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe

Antrieb: Vorderradantrieb

Länge: 4.282 mm

Breite: 1.829 mm

Höhe: 1.844 mm

Radstand: 2.697 mm

Leergewicht: 1.384 kg

zulässiges Gesamtgewicht: 1.989 kg

zulässiges Zuggesamtgewicht: 3.030 kg

Reifegröße: 195/65 R15 95T

Laderaumvolumen: 3.000 – 3.500 Liter

Laderaum Länge/Breite/Höhe: 1.721 mm (Boden) / 1.218 mm (zw. den Radkästen) / 1.129 mm

Abgasnorm: Euro 6d- TEMP

Verbrauch: 4,5 – 4,6 l/100 km

Basispreis: 18.490 Euro

Testversion: 20.930 Euro