Der neue Skoda Scala 1,0 TSI mit 70 kW (95 PS) ist grundsätzlich mit einem manuellen 5-Gang-Getriebe kombiniert. Dieses neue Einstiegsaggregat bietet Skoda in den Ausstattungslinien Active, Ambition und Style an. Der Einstiegspreis liegt bei 17.350 Euro für den Scala Active 1,0 TSI 70 kW (95 PS). Darüber hinaus bietet der tschechische Autobauer den 85 kW (115 PS) starken 1,0 TSI nun auch in einer Variante mit 7-Gang-DSG an.

Das optional erhältliche Virtual Cockpit im Skoda Scala mit einer Bildschirmdiagonale von 10,2 Zoll ermöglicht die individuelle Anpassung der Cockpitanzeige.

Skoda hat zudem sein Zugangs- und Start-Stopp-System KESSY weiterentwickelt, das optional für den Scala erhältlich ist. Der Fahrzeugschlüssel besitzt nun einen integrierten Bewegungsmelder. Bewegt sich der Schlüssel nicht, sendet er auch keine Signale – auf diese Weise sollen Reichweitenverstärker keine Chance haben, Signale abzugreifen und so das Fahrzeug unbefugt zu öffnen.

Der Scala kann künftig mit dem Skoda Soundsystem ausgestattet werden können. Insgesamt zehn Lautsprecher und ein Subwoofer sollen dann ein eindrucksvolles Klangerlebnis bieten – verfügbar für 470 Euro in der Ausstattungslinie Style.

SKODA SCALA – neue Motorisierungen und Preise





Motorisierung Leistung Getriebe unverbindliche Preisempfehlung Active Ambition Style 1,0 TSI 70 kW (95 PS) 5-Gang 17.350 € 20.200 € 22.200 € 1,0 TSI 85 kW (115 PS) 7-Gang-DSG 20.350 € 23.200 € 25.200 €

Fotos: Skoda