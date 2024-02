Neuer Nissan Interstar

Der neue Nissan Interstar ist der erste große Transporter, den der japanische Automobilbauer auch mit einem rein elektrischen Antrieb anbietet. Der vollelektrische Nissan Interstar-e mit seiner 87-kWh-Batterie sorgt je nach Ausstattungsvariante für eine Reichweite von bis zu 460 Kilometern. Über die Gleichstrom-Schnellladefunktion kann die Batterie des Transporters in nur 30 Minuten so weit aufgeladen werden, dass es für bis zu 252 Kilometern reicht; mit der kleineren 40-kWh-Batterie kommt man mit einer 30-minütigen Ladeeinheit auf bis zu 200 Kilometer Reichweite. Eine Ladung mit Wechselstrom von zehn auf 100 Prozent ist in weniger als vier Stunden möglich.

Für die neue Generation des Interstar bietet Nissan vielfältige Umbauten ab Werk an, darunter Kipper, Pritschen- und Kastenwagen. Mit einer Nutzlast von bis zu 1,6 Tonnen bei der Elektrovariante und fast zwei Tonnen beim Diesel eignet sich der neue Nissan Interstar besonders für Unternehmen, die häufig schwere Lasten transportieren müssen. Der um 1,5 Meter kleinere Wendekreis verbessert die Manövrierfähigkeit im Stadtverkehr deutlich gegenüber dem Vorgänger.

Max. Anhängelast

Das zulässige Gesamtgewicht des Elektrotransporters beträgt vier Tonnen. Sowohl Diesel- als auch Elektrovariante besitzen eine maximale Anhängelast von 2.500 Kilogramm.

Nissan gewährt auf den Interstar standardmäßig eine Garantie von fünf Jahren oder 160.000 Kilometer, beziehungsweise acht Jahren oder 160.000 Kilometern auf die Hochvoltbatterie des Nissan Interstar-e.

Überarbeitetes Interieur

Strapazierfähige Sitzbezüge, Sitzheizung und eine beheizbare Windschutzscheibe sowie ein verbessertes Infotainment-System bieten auch bei längeren Fahrten zusätzlichen Komfort.

Alle Varianten des neuen Nissan Interstar sind mit einer Vielzahl an Sicherheitssystemen ausgerüstet, darunter ein Notbremsassistent, ein Müdigkeitswarner, ein Reifendruck-Kontrollsystem und ein Anhänger-Stabilisierungssystem.

Auslieferung

Der Vorverkauf des neuen Nissan Interstar beginnt im Frühjahr, die Auslieferung der ersten Fahrzeuge startet im Sommer.

