Markteintritt von Zeekr: Chinas Premium-Elektromarke zielt auf deutsche Dienstwagenflotten

Die chinesische Elektromarke Zeekr – ein frischer Sprössling aus dem Geely-Konzern – macht jetzt ernst: Ab sofort will Zeekr den deutschen Firmenwagenmarkt aufmischen. Und dafür hat man sich ausgerechnet den größten und härtesten Markt Europas ausgesucht. Mutig? Vielleicht. Clever? Definitiv.

Denn: Fast zwei Drittel aller Neuzulassungen in Deutschland sind Firmenwagen, und immer mehr davon fahren elektrisch. Zeekr sieht also seine Chance – und fährt mit einer Flotte vor, die genau die drei Dinge liefern soll, die Flottenmanager am liebsten hören: Reichweite, Ladeleistung und planbare Kosten.

Premium ohne Schnickschnack – aber mit Waymo, Göteborg & Co.

Zeekrs Fahrzeuge entstehen nicht irgendwo, sondern im europäischen Entwicklungsnetz von Geely. Über 5.800 Patente, Kooperationen mit Waymo und ein eigenes Designstudio in Göteborg sorgen dafür, dass die Autos nicht nur gut aussehen, sondern auch auf europäische Straßen passen – von ruppigen Autobahn-Kilometern bis zur akustischen Feinabstimmung im Innenraum.

Wichtig für Dienstwagenfahrer: Keine Optionslisten, die länger sind als ein Steuerformular. Vieles ist bereits Serie – u. a. Panoramadach, Matrix-LEDs, Luftfederung, Wärmepumpe, Massagesitze und 22-kW-Onboard-Lader.

Zahlen, die Flottenmanager aufhorchen lassen

Zeekr 001

– bis zu 620 km Reichweite

Zeekr 7X

– lädt von 10 auf 80 Prozent in 10,5 Minuten

Beide Modelle wurden speziell auf hohe Jahresfahrleistungen und europäische Straßenverhältnisse abgestimmt.

Direktvertrieb + Servicenetz = Firmenwagen-tauglich

Der Verkauf läuft ausschließlich direkt – digital, einfach und ohne klassisches Händlergewusel. Gleichzeitig baut Zeekr ein Servicenetz auf, das vom Start weg erstaunlich breit ist:

40 Servicepartner zu Beginn

zu Beginn über 100 bis Mitte 2026

Operativer Partner: GAS mit 1.700 Betrieben

Probefahrten? Bundesweit, einfach online buchbar – ein wichtiger Punkt, wenn Dienstwagenfahrer in Hintertupfingen testen möchten, was ihre zentrale Einkaufsabteilung in der Großstadt für sie ausgesucht hat.

Studie: Deutsche Flottenmanager sind bereit für China-Premium

Zeekr ließ 1.000 Flottenmanager und 2.000 Dienstwagenfahrer befragen. Die Ergebnisse:

80 % halten chinesische Premium-EVs für gleichwertig zu etablierten Marken.

halten chinesische Premium-EVs für gleichwertig zu etablierten Marken. 60 % der Dienstwagenfahrer planen innerhalb von zwei Jahren den Umstieg auf ein E-Auto.

der Dienstwagenfahrer planen innerhalb von zwei Jahren den Umstieg auf ein E-Auto. Die wichtigsten Kriterien: Reichweite über 500 km, schnelle Ladezeiten, klare Kostenstruktur – also genau das, was Zeekr bewirbt.

Preise – und alle sind bei 0,25 % geldwertem Vorteil dabei

Zeekr X ab 37.990 €

Zeekr 7X ab 54.990 €

Zeekr 001 ab 59.990 €

Alle Modelle qualifizieren sich für den 0,25-Prozent-Dienstwagenvorteil – ein klarer Wink an Entscheider in Fuhrparks.