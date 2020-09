Malibu Van Family-for-4 mit GT Skyview – Malibu News 2021 – Malibu 640 Charming Coupé

Die Marken Malibu und Carthago sind auch dieses Jahr Teil des Caravan Salon Düsseldorf 2020. Gemeinsam haben sie ihren Sitz in Aulendorf. ein breites Portfolio zeichnet beide Brands aus. Dabei ist Malibu etwa jünger ausgerichtet. Teilintegrierte und integrierte Reisemobile, sowie Vans werden konstruiert und gebaut.

Neben anderen zahlreichen Neuheiten, erweitert Malibu seine Van-Familie für 2021. Ihre zwei Neuheiten der Kompaktklasse haben wir uns auf der Messe in Düsseldorf im Detail angeschaut. Die neuen Vans bei Malibu nennen sich First Class Two Rooms und Family-for-4. Vier Schlafplätze mit Aufstelldach, eine Hybridkonstruktion und GFK-Dachbelag zum Schutz vor Hagel bietet die in Düsseldorf ausgestellte Variante. Die Preise starten bei 55.940 Euro. Alexander Wehrmann, Pressesprecher bei Malibu by Carthago hat uns Details zu den Neuen verraten. Um unser Interview mit ihm zu sehen, klick´ jetzt in unser Video!

Die geannnten Features sind in folgenden Malibu-Modellen vebaut: 600 DB; 640 LE; 640 LE RB; als Coupé oder GT Skyview Variante.







Technische Daten:



Malibu Van 640 Charming Coupé family-for-4

Basisfahrzeug: Fiat Ducato f35 light

zul. Gesamtgewicht: 3.500 kg bis maximal 4.000 kg

Trockengewicht: 2.650 lg

Zuladung: 665 kg

Lange x Breite x Höhe: 6358 / 2050 / 2590

Liegefläche Heckbett: 1960 x 900 / 1830 x 1020

Anzahl Schlafplätze: 2 / 3 (Serie / Option)

Preis Testfahrzeug: 67.381 Euro

Folge Nina auf Instagram um nichts zu verpassen:

https://www.instagram.com/ninacarmaria/?hl=de

www.NinaCarMaria.de