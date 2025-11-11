Banner Porsche Zentrum Offenburg

Volle Power auf dem Court: Lexus bleibt offizieller Partner der ATP Tour! 

11. November 2025
|In Lexus, News
|Von Dr. Friedbert Weizenecker

Lexus bleibt auch von 2026 bis 2028 offizieller Automobil- und Platin-Partner der ATP Tour. Die Partnerschaft, die 2023 begann, steht für Eleganz, Emotion und Performance – Werte, die sowohl auf dem Tennisplatz als auch auf der Straße glänzen.

„Unsere Kooperation mit der ATP Tour spiegelt unser Streben nach Exzellenz, Präzision und Leidenschaft wider“, sagt Andre Schmidt, Head of Lexus Europe. „Mit unserem elektrifizierten Portfolio machen wir Luxus zum persönlichen Erlebnis – perfekt für Weltklasse-Tennis.“

lexus-atp-partnership
Lexus & ATP Partnerschaft von links nach rechts: Eno Polo, CEO der ATP; Andre Schmidt, Head of Lexus Europe

ATP-CEO Eno Polo ergänzt: „Lexus bringt echten Mehrwert in unsere Tour, steigert das Erlebnis für Spieler und Fans und treibt unsere Nachhaltigkeitsbemühungen voran. Das macht die Partnerschaft so besonders.“

Lexus ist nicht nur bei den großen Saisonhöhepunkten wie den Nitto ATP Finals in Turin und den Rolex Paris Masterspräsent, sondern auch als Titelpartner von ATP Head2Head, einer unterhaltsamen Online-Serie, in der Topstars abseits des Courts gegeneinander antreten.

Für Spieler, Offizielle und Gäste steht eine Flotte elektrifizierter Lexus-Modelle bereit – vom Hybrid über Plug-in-Hybrid bis zum vollelektrischen RZ 350e. Damit passt Lexus’ Führungsrolle in der Elektromobilität perfekt zu den Nachhaltigkeitszielen der ATP Tour.

Und überall, wo Tennis gespielt wird, ist Lexus am Start – von Hamburg über Barcelona bis nach London. Das volle Turnierprogramm 2026 reicht von ATP 250 bis Masters 1000 und umfasst auch zahlreiche WTA-Events.

TURNIERORT
ATP 250 Open OccitanieMontpellier, Frankreich
WTA 500 Upper Austria Ladies LinzLinz, Österreich
ATP 500 ABN AMRO OpenRotterdam, Niederlande
ATP 500 Barcelona Open Banc SabadellBarcelona, Spanien
ATP 500 Hamburg OpenHamburg, Deutschland
WTA 125 Lexus Birmingham OpenBirmingham, GB
ATP Challenger Lexus Birmingham OpenBirmingham, GB
WTA 125 Lexus Ilkley OpenIlkley, GB
ATP Challenger Ilkley OpenIlkley, GB
WTA 500 HSBC ChampionshipsLondon, GB
WTA 250 Lexus Nottingham OpenNottingham, GB
ATP Challenger Lexus Nottingham OpenNottingham, GB
ATP 500 HSBC championship (Queen’s)London, GB
ATP 250 Lexus Eastbourne Open – Rothesay InternationalEastbourne, GB
WTA 250 Lexus Eastbourne OpenEastbourne, GB
WTA 250 MSC Hamburg Ladies OpenHamburg, Deutschland
ATP 250 Generali OpenKitzbühel, Österreich
ATP 250 Almaty OpenAlmaty, Kasachstan
ATP Masters 1000 ‘Rolex Paris Masters’Paris, Frankreich
Nitto ATP FinalsTurin, Italien
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

ATP Lexus
Banner Porsche Zentrum Offenburg
Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker

Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.

Ähnliche Beiträge

Add comment