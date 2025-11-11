Volle Power auf dem Court: Lexus bleibt offizieller Partner der ATP Tour! 

Lexus bleibt auch von 2026 bis 2028 offizieller Automobil- und Platin-Partner der ATP Tour. Die Partnerschaft, die 2023 begann, steht für Eleganz, Emotion und Performance – Werte, die sowohl auf dem Tennisplatz als auch auf der Straße glänzen.

„Unsere Kooperation mit der ATP Tour spiegelt unser Streben nach Exzellenz, Präzision und Leidenschaft wider“, sagt Andre Schmidt, Head of Lexus Europe. „Mit unserem elektrifizierten Portfolio machen wir Luxus zum persönlichen Erlebnis – perfekt für Weltklasse-Tennis.“

Lexus & ATP Partnerschaft von links nach rechts: Eno Polo, CEO der ATP; Andre Schmidt, Head of Lexus Europe

ATP-CEO Eno Polo ergänzt: „Lexus bringt echten Mehrwert in unsere Tour, steigert das Erlebnis für Spieler und Fans und treibt unsere Nachhaltigkeitsbemühungen voran. Das macht die Partnerschaft so besonders.“

Lexus ist nicht nur bei den großen Saisonhöhepunkten wie den Nitto ATP Finals in Turin und den Rolex Paris Masterspräsent, sondern auch als Titelpartner von ATP Head2Head, einer unterhaltsamen Online-Serie, in der Topstars abseits des Courts gegeneinander antreten.

Für Spieler, Offizielle und Gäste steht eine Flotte elektrifizierter Lexus-Modelle bereit – vom Hybrid über Plug-in-Hybrid bis zum vollelektrischen RZ 350e. Damit passt Lexus’ Führungsrolle in der Elektromobilität perfekt zu den Nachhaltigkeitszielen der ATP Tour.

Und überall, wo Tennis gespielt wird, ist Lexus am Start – von Hamburg über Barcelona bis nach London. Das volle Turnierprogramm 2026 reicht von ATP 250 bis Masters 1000 und umfasst auch zahlreiche WTA-Events.

TURNIER ORT ATP 250 Open Occitanie Montpellier, Frankreich WTA 500 Upper Austria Ladies Linz Linz, Österreich ATP 500 ABN AMRO Open Rotterdam, Niederlande ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell Barcelona, Spanien ATP 500 Hamburg Open Hamburg, Deutschland WTA 125 Lexus Birmingham Open Birmingham, GB ATP Challenger Lexus Birmingham Open Birmingham, GB WTA 125 Lexus Ilkley Open Ilkley, GB ATP Challenger Ilkley Open Ilkley, GB WTA 500 HSBC Championships London, GB WTA 250 Lexus Nottingham Open Nottingham, GB ATP Challenger Lexus Nottingham Open Nottingham, GB ATP 500 HSBC championship (Queen’s) London, GB ATP 250 Lexus Eastbourne Open – Rothesay International Eastbourne, GB WTA 250 Lexus Eastbourne Open Eastbourne, GB WTA 250 MSC Hamburg Ladies Open Hamburg, Deutschland ATP 250 Generali Open Kitzbühel, Österreich ATP 250 Almaty Open Almaty, Kasachstan ATP Masters 1000 ‘Rolex Paris Masters’ Paris, Frankreich Nitto ATP Finals Turin, Italien