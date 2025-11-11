Volle Power auf dem Court: Lexus bleibt offizieller Partner der ATP Tour!
Lexus bleibt auch von 2026 bis 2028 offizieller Automobil- und Platin-Partner der ATP Tour. Die Partnerschaft, die 2023 begann, steht für Eleganz, Emotion und Performance – Werte, die sowohl auf dem Tennisplatz als auch auf der Straße glänzen.
„Unsere Kooperation mit der ATP Tour spiegelt unser Streben nach Exzellenz, Präzision und Leidenschaft wider“, sagt Andre Schmidt, Head of Lexus Europe. „Mit unserem elektrifizierten Portfolio machen wir Luxus zum persönlichen Erlebnis – perfekt für Weltklasse-Tennis.“
ATP-CEO Eno Polo ergänzt: „Lexus bringt echten Mehrwert in unsere Tour, steigert das Erlebnis für Spieler und Fans und treibt unsere Nachhaltigkeitsbemühungen voran. Das macht die Partnerschaft so besonders.“
Lexus ist nicht nur bei den großen Saisonhöhepunkten wie den Nitto ATP Finals in Turin und den Rolex Paris Masterspräsent, sondern auch als Titelpartner von ATP Head2Head, einer unterhaltsamen Online-Serie, in der Topstars abseits des Courts gegeneinander antreten.
Für Spieler, Offizielle und Gäste steht eine Flotte elektrifizierter Lexus-Modelle bereit – vom Hybrid über Plug-in-Hybrid bis zum vollelektrischen RZ 350e. Damit passt Lexus’ Führungsrolle in der Elektromobilität perfekt zu den Nachhaltigkeitszielen der ATP Tour.
Und überall, wo Tennis gespielt wird, ist Lexus am Start – von Hamburg über Barcelona bis nach London. Das volle Turnierprogramm 2026 reicht von ATP 250 bis Masters 1000 und umfasst auch zahlreiche WTA-Events.
|TURNIER
|ORT
|ATP 250 Open Occitanie
|Montpellier, Frankreich
|WTA 500 Upper Austria Ladies Linz
|Linz, Österreich
|ATP 500 ABN AMRO Open
|Rotterdam, Niederlande
|ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell
|Barcelona, Spanien
|ATP 500 Hamburg Open
|Hamburg, Deutschland
|WTA 125 Lexus Birmingham Open
|Birmingham, GB
|ATP Challenger Lexus Birmingham Open
|Birmingham, GB
|WTA 125 Lexus Ilkley Open
|Ilkley, GB
|ATP Challenger Ilkley Open
|Ilkley, GB
|WTA 500 HSBC Championships
|London, GB
|WTA 250 Lexus Nottingham Open
|Nottingham, GB
|ATP Challenger Lexus Nottingham Open
|Nottingham, GB
|ATP 500 HSBC championship (Queen’s)
|London, GB
|ATP 250 Lexus Eastbourne Open – Rothesay International
|Eastbourne, GB
|WTA 250 Lexus Eastbourne Open
|Eastbourne, GB
|WTA 250 MSC Hamburg Ladies Open
|Hamburg, Deutschland
|ATP 250 Generali Open
|Kitzbühel, Österreich
|ATP 250 Almaty Open
|Almaty, Kasachstan
|ATP Masters 1000 ‘Rolex Paris Masters’
|Paris, Frankreich
|Nitto ATP Finals
|Turin, Italien
Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.