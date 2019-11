Lamborghini zeigt vor dem Weltfinale der FIA Certified Gran Turismo Championships 2019 in Monte-Carlo, Monaco, sein neues Konzeptfahrzeug, den Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo. Das visionäre Modell wird ab Frühjahr 2020 in der digitalen Umgebung des Kult-Rennspiels Gran Turismo Sport für die Sony PlayStation 4 virtuell verfügbar sein. Der Lambo V12 Vision GT, ein Einsitzer, der in seiner virtuellen Version mit dem Antriebsstrang des Lamborghini Sián FKP 37 ausgestattet ist. Das Design steht ganz im Zeichen der traditionellen Lamborghini Design-DNA. Die Heckpartie wird von einem großen Flügel mit Y-Rücklicht dominiert. Sämtliche Elemente sind als High-Performance-Oberflächen konzipiert, die Design und Aerodynamik miteinander verbinden. Die Karosserie ist von den Kotflügeln abgesetzt und die sechseckähnliche Form der Seitenscheiben vom Lamborghini Marzal aus dem Jahre 1968 inspiriert. Sowohl Front- als auch Heckleuchten des Lambo V12 Vision GT weisen die für Lamborghini typische Y-Form auf. Zu einem visionären Konzept gehört natürlich auch eine Innenraumgestaltung, die ihrer Zeit voraus ist.

Wie ein Kampfpilot besteigt der Fahrer von der Fahrzeugfront aus das Cockpit. Die wichtigsten Bedienelemente sind im futuristischen Lenkrad untergebracht, während sämtliche Fahrerinformationen als virtuelle Projektion dargestellt werden.

Fotos. Hersteller