In unserer neuen Serie kommen eingefleischte Auto-Fans zu Wort. In einem Interview verraten sie, bei welchen Autos sie schwach werden, welchen Markenverantwortlichen, sie mal treffen möchten und was ihnen so auf der Seele brennt.

Heute beantwortet Jürgen Fieber (56) aus Kulmbach unsere Fragen. Der Oberfranke ist stolzer Besitzer eines KIA Proceed GT, 150 kW (204 PS), 1600ccm, Twin-Scroll Turbo, mit Handschaltung in Blue Flame metallic.

Jürgen, warum hast Du dich gerade für dieses Auto entschieden?

Jürgen Fieber: Eigentlich bin ich durch verschiedene Testberichte auf YouTube darauf gestoßen und habe mich sofort verliebt 😉 Angebote geholt, Testfahrt gemacht (allerdings mit DCT) und eine Woche später bestellt (mit 19% Rabatt).

Was macht dich zum eingefleischten Kia-Fan?

Jürgen Fieber: Ich bin kein Freund davon bei Fahrzeugen ein Fan zu sein. Ich möchte mir alle Optionen offen halten, wenn man sich das leisten kann.

Welche Modelle konntest Du schon selbst fahren?

Jürgen Fieber: Ich nenne nur die Marken ohne Reihenfolge, weil es zuviel würden: Fiat – VW – Renault – Opel – Toyota – Dacia – BMW – Peugeot

Dein erstes Auto war ein…..

Jürgen Fieber: Ein Fiat 500 Baujahr 1969 (rasende 18PS aus den vollen 496ccm 😉 )

Welcher Marken-Verantwortlicher oder Marken-Botschafter würdest gern Du mal persönlich treffen? Und was würdest Du ihm/ihr sagen?

Jürgen Fieber: Herrn Schreyer oder Herrn Biermann von KIA. Die Frage wäre, warum man KIA im Konzern nur die schwächeren Motoren gibt. Warum gibt es keinen KIA Proceed GT mit dem Hyundai i30N Motor, vertragen könnte der das und wäre der Hit 😉

Welches Fahrzeug ist deiner Meinung nach das Gelungenste der Marke? Und welches ist aus deiner Sicht ein Flop?

Jürgen Fieber: Da würde ich mich nicht festlegen wollen, weil sie für jeden etwas haben. Flop ist ähnlich, eigentlich keiner.

Bei welchem Auto einer anderen Marke würdest Du schwach werden?

Jürgen Fieber: Jeder Ferrari

Und was hindert dich daran? –

Jürgen Fieber: Das Geld 😉

Was dir sonst noch auf der Seele brennt … –

Jürgen Fieber: NICHTS -Sind ja irgendwie dauernd im Kontakt 😉

Fotos: Jürgen Fieber