Der Tesla Model 3 eroberte in Europa erstmals die Spitze der Zulassungs-Charts

Im September dieses Jahres erlebte die Autobranche in Europa eine Revolution. Erstmals eroberte ein Elektroauto die Spitzenposition bei den Zulassungen. Das Model 3 von Tesla schoss mit 24.600 Stück an die Spitze. Damit nicht genug, handelte es sich bei dem amerikanischen Hersteller um die erste Marke außerhalb von Europa, der dieses Kunststück jemals gelang.

Dieser Erfolg kam nicht ganz überraschend, denn Tesla ist bekannt für seinen Verkaufsschub zum Ende eines Quartals. Trotzdem markiert dieser Triumph eine Zeitenwende, denn dem Model Y schaffte es der Konzern von Elon Musk noch mit einem zweiten Auto in die Charts. Platz 28 klingt nicht besonders toll, doch der Tesla verkaufte immer noch mehr Stück als beispielsweise der Fiat Panda oder der Peugeot 3008. Diese Zahlen beweisen, dass es Tesla geschafft hat in den Massenmarkt vorzudringen.

Vom Pionier zum Marktführer

Der Autobauer gilt gemeinhin als Pionier der Elektromobilität und ist heute ein Vorbild für seine Konkurrenz aus Deutschland. Doch dabei wird gerne übersehen, dass der Konzern von Elon Musk auch in weiteren Bereichen als Innovationstreiber gilt. Ein Beispiel dafür ist der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) in den Fahrzeugen. Die Zeiten, in denen diese Technologie ausschließlich menschliche Rechenaufgaben übernahm, sind vorbei. Heute geht es nicht mehr nur darum, in einem Spiel Mensch gegen Maschine antreten zu lassen, sondern auch um die Imitation der menschlichen Wahrnehmung.

Während 2015 noch eine künstliche Intelligenz in Go gegen den Weltmeister antrat und gewann, wird deshalb heute versucht, die Vision des autonomen Fahrens zu verwirklichen. Das funktioniert im Tesla bereits im Zusammenspiel von Software und Computerchips, während die KI in anderen Bereichen, wie Verhandlungen, medizinische Eingriffe und auch das Pokern, die auf Basis unvollständiger Informationen ablaufen, noch in der Entwicklung sind. Dennoch sind es gerade Spiele, die sich aus Sicht der Wissenschaft ideal dazu eignen, um die Intelligenz eines Programms auf die Probe zu stellen.

Im Auto der Zukunft hat die Forschung bereits jetzt neuronale Netze entwickelt, die gemeinsam mit der Hardware sicherstellt, dass ein Tesla seine Umgebung analysiert und den Wagen entsprechend sicher steuert. Die Innovationskraft des amerikanischen Autobauers machte sich nun bezahlt. Denn Tesla eroberte nicht nur die Nummer 1 bei den Verkaufsrängen, sondern verwies bei den Elektroautos auch den deutschen VW-Konzern auf die Ränge.

VW konnte seine Spitzenposition in Deutschland knapp halten

Dort führt das Model 3 vor dem Model Y von Tesla und dem ID.3 von VW. Dessen Verkauf war erst im Juli 2020 gestartet. Auf dem Fahrzeug ruhen zahlreiche Hoffnungen von VW, um Tesla langfristig Paroli bieten zu können, denn er steht in Deutschland auf der Liste förderwürdiger Fahrzeuge.

Der Renault Zoe und Skoda Enyaq komplettierten die Top 5. Besonders beeindruckend wird der Verkaufserfolg von Tesla, wenn man bedenkt, dass sich deren Auto in Deutschland öfter verkauft hat wie die C-Klasse von Mercedes, der 3er BMW und der Audi A4 zusammen. Das sollte bei den deutschen Autobauern endgültig alle Alarmglocken läuten lassen. Lediglich der VW Golf verkaufte sich hierzulande etwas besser als das Model 3 von Tesla.

Die Amerikaner erreichten im September 2021 bei Autos mit Elektroantrieb in Europa einen Gesamtmarktanteil von 24 Prozent. Dahinter folgt VW mit 22 Prozent und der Stellantis Konzern mit seinen Top-Marken Peugeot, Opel und Fiat. Der Trend hin zur Elektromobilität machte sich auch in den Zulassungsstatistiken der Hybrid-Fahrzeuge bemerkbar. Deren Anteil stieg von 12 auf 23 Prozent und verdoppelte sich damit beinahe.

Dieselfahrzeuge kommen unter Druck

Diesen Siegeszug bekamen natürlich die Benziner und Dieselfahrzuge zu spüren. Sie waren im September 2021 deutlich weniger gefragt als noch zuvor. Während die Autos mit einem Benzinmotor lediglich einen Einbruch von rund zwei Prozent zu spüren bekamen, schrumpfte der Marktanteil von Dieselfahrzeugen um ganze zehn Prozent. Hier zeigt sich die Verschiebung der letzten zwei Jahre besonders deutlich.

2019 kamen auf jedes Elektrofahrzeug noch mehr als zehn neu zugelassene Dieselfahrzeuge, nun sind es nur noch 1,3. Die umfangreichen Förderungen für den Bereich der Elektromobilität zeigen offenbar Wirkung, die Konsumenten haben begonnen in Scharen umzudenken. Doch die Zulassungsstatistik beweist auch, dass viele Käufer weiter abwarten. Der September war schließlich ein bitterer Monat für die Industrie. Sie musste einen Einbruch von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat hinnehmen.

Relativ unbeeindruckt von den Umwälzungen am Automarkt zeigten sich hingegen die Fans von SUVs. 46,5 Prozent aller in Europa im September zugelassenen Fahrzeuge waren dieser Kategorie zuzuordnen. Nie zuvor hatten SUVs einen so hohen Marktanteil erobert. Experten gehen bereits davon aus, dass früher oder später die Hälfte aller neu zugelassenen Fahrzeuge aus diesem Segment kommen wird.

