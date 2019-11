Mit dem Modelljahrgang 2020 führt Jeep beim Renegade die Uconnect-Box ein, mit der vernetzte Dienstleistungen und Datenaustausch genutzt werden können. Sie ist erstmals in einem europäischen Modell von Fiat Chrysler verfügbar. Zugegriffen werden kann auf die Uconnect-Box über die Applikation My Uconnect per Smartphone oder Smartwatch, über das Internet, mittels in die Innenraumbeleuchtung integrierter Bedienelemente oder über das Uconnect-Multimediasystem.

Die Services sind in drei Kategorien eingeteilt. „Basis“ umfasst Funktionen, die werksseitig ab Auslieferung aktiviert sind. „Standard“ bezeichnet Leistungen, die serienmäßig im System vorhanden sind, aber vom Fahrzeugkäufer aktiviert werden müssen. Unter „Optional“ sind alle Wunschfunktionen zusammengefasst. Der Basisdienst beinhaltet die App „My Assistant“ mit Unfallnotruf und Pannenhilfe sowie Kontakt zum Kundendienst. Dieser Service beinhaltet außerdem einen per Mail versendeten Statusbericht, der den Besitzer monatlich über den technischen Zustand seines Fahrzeugs informiert.



Darauf sattelt der Standard-Dienst mit den Applikationen „My Remote“, „My Car“ und „My Navigation“ und mit 8,4-Zoll-Touchscreen auf. Diese Funktionen gehören zur Serienausstattung, müssen aber vom Fahrzeugbesitzer aktiviert werden. Die Applikation „My Remote“ ermöglicht per Smartphone und Smartwatch den Fernzugriff auf bestimmte Fahrzeugfunktionen, beispielsweise den Öffnungs- und Schließmechanismus der Türen oder die Lichthupe. Auch die Kommunikation mit digitalen Assistenten wie Alexa oder Google Home ist möglich. Darüber hinaus kann über „My Remote“ das Fahrzeug geortet und bestimmte Parameter abgerufen werden. Auf Wunsch erhält der Fahrzeugbesitzer beim Überschreiten einer voreingestellten Geschwindigkeit oder dem Verlassen eines definierten Gebiets eine automatische Benachrichtigung.



Die Funktion „My Car“ zeichnet Betriebsdaten und Zustand des Fahrzeugs auf. „My Navigation“ ergänzt das konventionelle Navigationssystem um die Suche nach ausgewählten Attraktionen (Points of Interest), Verkehrsnachrichten in Echtzeit, Wetterinformationen sowie Warnungen vor bekannten Geschwindigkeitsmessanlagen. Darüber hinaus können über die Funktion „Speed & Go“ Fahrtziele vom Smartphone oder aus einem Routenplaner im Internet an das Navigationssystem des Fahrzeugs gesendet werden.



Optional gibt es dann noch die Anwendungen „My Wi-Fi“, „My Theft Assistance“ und „My Fleet Manager“, die über die Internetseite zur Konnektivität zugekauft werden können. „My Wi-Fi“ baut einen Hotspot an Bord auf, über den bis zu acht Geräte mobil das Internet nutzen können. Zum Start der Uconnect-Dienste gibt es eine kostenfreie Testversion, die einen Datentransfer von ein Gigabyte innerhalb von drei Monaten umfasst. „My Theft Assistance“ alarmiert den Besitzer, wenn ein Diebstahlversuch oder ein unberechtigter Zugriff auf die Uconnect-Box erkannt wird, und der „Fleet Manager“ wendet sich an die Verwalter kleiner Fahrzeugflotten. ampnet

