Das E-MTB Thok MIG 2.0 im Dauertest

E-MTB Thok MIG 2.0 – Sportlich mit Charakter

Nach anfänglichen Problemen zum geschätzten Freund geworden

Das bereits gebrauchte Testbike kam mit der Spedition aus Italien. Nachdem wir den Lenker und die Schalthebel fixiert hatten, waren nur noch die Pedale anzuschrauben und die Reifen auf den richtigen Druck aufpumpen. Dann stand das Thok MIG 2.0 in der Größe L (bis 184 Meter Körpergröße) in seiner ganzen Pracht vor uns. Es ist offensichtlich, mit seiner Schwarz-rot-weißen Lackierung möchte es ein sportliches E-MTB sein, nicht so sehr ein Show-Bike.

Die ersten Meter taten wir uns schwer zueinander zu finden. Doch schnell war klar, woran das lag. Eigentlich hatten die Thok-Verantwortlichen meine Körpermaße und auch mein Gewicht vorher abgefragt, und wollten das Bike auf mich voreinstellen. Doch das war offensichtlich nicht erfolgt. Also mussten wir die Einstellungen des Sattels anpassen und auch die Dämpfung der Federsysteme mit Hilfe einer speziellen Luftpumpe (mit Auto-Ventil-Anschluss) mit Druckanzeige auf mein Gewicht (85 Kilogramm) einstellen. Die Einstellungen des Shimano Antriebs konnten wir schließlich mit Hilfe der Shimano-App “E-Tube-Project“ selbst auf meine Ansprüche hin aktivieren. So unter anderem die Stärke der Tret-Unterstützung.

Nun wurden wir Fahrt für Fahrt ein immer besseres Team – das Thok MIG 2.0 und ich. Der relative „kleine“ Shimano-Motor entwickelt zwar nur vergleichsweise wenig Kraft, aber genau das ist Teil des Konzept dieses E-MTBs, das sich nicht zu weit von einem normalen MTB entfernen soll und nur die Spitzen mit Hilfe des E-Motors abdecken soll. Am Ende der über Monate dauernden Testphase sind Tester und das MIG 2.0 so gute Freunde geworden, dass wir uns kaum noch trennen wollten. So hat der Tester Thok angefragt, ob er das E-MTB käuflich erwerben könne. Kann man ein besseres Test-Ergebnis bekommen? Nicht eine kleine Kritik? Doch: Die Aktivierung des E-Antriebs erfolgt weit unten am Rahmen, man muss absteigen, um den Motor ein- oder auszuschalten und immer werden dabei die Finger schmutzig. Unverständlich. Aber man gewöhnt sich daran.

Wer ein All-mountain-Bike sucht und Wert legt auf solide Qualität, eine effiziente Antriebsunterstützung mit bis zu 60 Newtonmetern Drehmoment, dabei aber keine Einbußen bei der Performance, der Kontrolle sowie dem Handling hinnehmen möchten, für den kann das Thok MIG 2.0 bestens passen. Für den stets passenden Vortrieb sorgt übrigens eine Sram SX Eagle Schaltung mit 12 Gängen.

Das rund 21,5 Kilo schwere Bike zeichnet sich durch den semi-integrierten Akku (504 Wh), eine hohe Reichweite (hängt naturgemäß stark von der Inanspruchnahme des E-Antriebs ab) und den üppigen Federwegen von 150 mm vorne und 140 mm hinten aus. Merkmale seiner Geometrie sind ein verlängertes Oberrohr, ein flacher Lenkwinkel von 66° und ein gerades Sitzrohr mit einem Winkel von 74,7°. Daraus resultiert ein hoher Fahrkomfort, beste Traktion und eine wirklich gute Kontrolle. Das Ganze gibt es mit den unten aufgeführten Ausstattungsmerkmalen zu einem mittleren Preis von rund 4.500 Euro. Damit ist das Thok MIG 2.0 im Vergleich fair eingepreist.

Hier noch die wesentlichen Daten zur Ausstattung:

Motor: Shimano E7000, 250 W, 60 Nm

Batterie: Shimano extern, 504 Wh

Display: Shimano SC-E7000

Rahmen: THOK Aluminium, 140 mm

Gabel: Rock Shox 35 RC, 150 mm

Dämpfer: Rock Shox Deluxe Select Air custom tuned

Schaltung: SRAM SX Eagle, 1×12

Bremsen: Sram Guide T, 200 mm v/h

Kurbelgarnitur: Shimano 34T

Sattelstütze: THOK telescopic dropper post

Sattel: THOK Fit

Laufräder: THOK Drift, 29″/27,5″

Reifen: Maxxis Assegai, EXO+, TR

Gewicht: 21,5 kg

Preis: 4.500 Euro

