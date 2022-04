Chevrolet Corvette C8 Stingray – Das V8 Mittelmotor-Wunder – 482 PS I 0-100 km/h I NinaCarMaria￼

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Das Mittelmotor-Wunder in Rapid Blau mit 482 PS zaubert mir seit Tagen ein begeistertes Lächeln ins Gesicht. Die neue Corvette C8 Stingray ist die schnellste und leistungsstärkste Basis-Corvette, die Chevrolet je auf den Markt gebracht hat. Auch weiterhin gibt es den amerikanischen Sportwagen-Klassiker als Coupé und auch als Cabriolet. Erstmals rückt jedoch der V8 Front-Motor zur Mitte des Fahrzeugs. Das neue Mittelmotor-Layout verschafft der neuen Corvette Stingray ein fabelhaft ausgewogenes Fahrverhalten durch die bessere Gewichtsverteilung. Der Schwerpunkt sitzt nun weiter hinten, so entsteht auch eine günstigere Längs. sowie Querdynamik. Das macht die neue Corvette zum berechenbaren Begleiter auch im Alltag. Sie ist damit eine Art Pattex im Sportwagenbereich.

Neu ist auch das Hardtop für die Cabrio Variante, das sich in 17 Sekunden öffnen oder schließen lässt. Beachtliche 482 PS und ein maximales Drehmoment von stolzen 613 Newtonmetern beschleunigen die Corvette Stingray in nur 3,5 Sekunden aus dem Stand auf Tempor 100. Was so extrem beschleunigt wird, will auch entsprechend abgebremst werden. DAfür sorgen die E-Boost-unterstützten Scheibenbremsen vorn und hinten mit Vier-Kolben-Monoblock-Bremssätteln von Brembo, Alles in allem liefert die neue C8 eine unverwechselbare Performance.

Unser Testwagen trägt die auffällige Exterieur Farbe Rapid Blau. Wem das eine Spur zu krass ist, für den stehen 11 andere Farben zur Wahl. Um die Corvette in die Moderne zu führen, haben die Ingenieure sie rundum digitalisiert. In unserem Video seht Ihr, wie sich das auswirkt. Auch alle anderen Details erfährst du im in unserem Video.

Technische Daten:

Motor/Antrieb: V8-Zylinder-Saug-Benziner, 6,2 l Hubraum, 364 kW/495 PS, 637 Nm bei 5150 U/min

(LT2 6,2 L V8-Benzinmotor mit Direkteinspritzung, variabler Ventilsteuerung und Active Fuel Management (Zylinderabschaltungstechnologie)

Beschleunigung: 3,5 s auf 100 km/h

Getriebe: 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe

Max. Drehmoment: 613 NM

vMax: 296 km/h

Leergewicht 1.700 kg

Maße: L 4,63 / B 1,93 / H 1,23 m

Radstand: 2,72 m

Felgen vorn/hinten: 19 X 8,5 J / 20 X 11 J

Reifen vorn/hinten:

Michelin® Pilot® Sport

4S, 245/35ZR19 vorn

und 305/30ZR20 hinten,

Hochleistungs-Notlauf-Sommerreifen

Kofferraum: 357 l

Farbe: Rapid Blue

Preise: Basispreis Coupé in Deutschland 86.900 Euro

Cabriolet ab 93.400 Euro

