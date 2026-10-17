CHERY Tiggo 8 kommt nach Deutschland! Wird das der neue SUV-Geheimtipp?

Ein neuer SUV aus China steht in den Startlöchern! Der CHERY Tiggo 8 soll Anfang 2027 auf den deutschen Markt kommen. Doch was dürfen wir von diesem SUV erwarten? Kann CHERY mit viel Platz seinen 7 Sitzen, modernem Design und attraktiver Ausstattung die etablierten Hersteller herausfordern? Wir werfen einen Blick auf den CHERY Tiggo 8 und zeigen euch, warum dieser Neuzugang für den deutschen Automarkt interessant werden könnte.

Der neue Chery Tiggo 8 CSH! CHERY bringt mit dem Chery Super Hybrid (CSH) einen elektrifizierten Premium-SUV für Familien nach Deutschland. Mit 205 kW (279 PS), bis zu 90 km elektrischer Reichweite (WLTP) und satten 1.100 km Gesamtreichweite will der Plug-in-Hybrid auf der Langstrecke punkten.

Wir checken den 7-Sitzer im Detail: Wie schlägt sich das 1DHT-Getriebe? Wie schnell lädt die 18,3-kWh-LFP-Batterie an der DC-Säule? Und was taugen das 15,6-Zoll-Display sowie das Sony Premium-Audiosystem in den Ausstattungslinien Comfort und Prestige? Alles zum Kofferraumvolumen (bis zu 1.930 Liter) und den Assistenzsystemen im Video!