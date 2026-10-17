CHERY Tiggo 8 kommt nach Deutschland! Wird das der neue SUV-Geheimtipp?
Ein neuer SUV aus China steht in den Startlöchern! Der CHERY Tiggo 8 soll Anfang 2027 auf den deutschen Markt kommen. Doch was dürfen wir von diesem SUV erwarten? Kann CHERY mit viel Platz seinen 7 Sitzen, modernem Design und attraktiver Ausstattung die etablierten Hersteller herausfordern? Wir werfen einen Blick auf den CHERY Tiggo 8 und zeigen euch, warum dieser Neuzugang für den deutschen Automarkt interessant werden könnte.
Der neue Chery Tiggo 8 CSH! CHERY bringt mit dem Chery Super Hybrid (CSH) einen elektrifizierten Premium-SUV für Familien nach Deutschland. Mit 205 kW (279 PS), bis zu 90 km elektrischer Reichweite (WLTP) und satten 1.100 km Gesamtreichweite will der Plug-in-Hybrid auf der Langstrecke punkten.
Wir checken den 7-Sitzer im Detail: Wie schlägt sich das 1DHT-Getriebe? Wie schnell lädt die 18,3-kWh-LFP-Batterie an der DC-Säule? Und was taugen das 15,6-Zoll-Display sowie das Sony Premium-Audiosystem in den Ausstattungslinien Comfort und Prestige? Alles zum Kofferraumvolumen (bis zu 1.930 Liter) und den Assistenzsystemen im Video!
Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.