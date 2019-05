Volkswagen Nutzfahrzeuge zeigt auf der „micromobility expo“ in Hannover (2. bis 4. Mai) die Serienversion des Cargo e-Bike. Ein Lastenrad für die letzte Meile der Transportwege. Der Hersteller leichter Nutzfahrzeuge wird mit dem neuen Cargo e-Bike noch in diesem Jahr in den Markt der Last-Mile-Server einsteigen.

Das Cargo e-Bike ist ein Pedelec, das den Fahrer mit seinem 250 Watt (48V) starken Mittelmotor beim Treten bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h unterstützt.

Das Lastenrad kann ohne Führerschein und Versicherung genutzt werden.

Energie für den E-Motor liefert eine Lithium-Ionen-Batterie (Energiegehalt: 500 Wh). Die Reichweite beträgt bis zu 100 Kilometer. Eine innovative Kinematik der Vorderachse sorgt dafür, dass sich das Transportgut auf der Ladefläche nicht mit dem Lastenrad in die Kurve neigt, sondern stets waagerecht ausbalanciert wird. Diese Neigetechnik ist ein Novum im Segment der Lastenräder.

Das Cargo e-Bike wird im Volkswagen Nutzfahrzeug-Werk Hannover produziert; der „Start of Production“ steht kurz bevor.



Foto: Volkswagen Nutzfahrzeuge