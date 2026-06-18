Bürstner Signature: Neues SMT-Wohnmobil wechselt auf Mercedes-Basis | In Bürstner, Hymer, Reisemobile In Bürstner | Von Von Redaktion/cwe

Bürstner erweitert seine Signature-Baureihe und setzt beim neuen SMT erstmals auf das Chassis von Mercedes-Benz. Mit dieser Kombination reagiert der Reisemobilhersteller aus Kehl auf die Nachfrage der Camping-Community nach einem Premium-Modell mit dem Stuttgarter Stern. Das neue Wohnmobil soll technische Exzellenz und innovatives Design vereinen. Wie Lea Isenmann, Bereichsleitung Marketing und Kommunikation bei Bürstner, betont, wird der Stern mit diesem Modell zum Symbol für Reisen mit höchstem Komfort. Das Fahrzeug verbindet Eleganz von Mercedes-Benz mit durchdachten Wohnlösungen von Bürstner, um das Caravaning-Erlebnis auf ein neues Level zu heben.

Bereits in der Serienausstattung zeige sich der SMT von seiner starken Seite. Für den Antrieb sorgt ein 150 PS starker Motor in Kombination mit einem komfortablen 9-Gang-Automatikgetriebe. Auch im Cockpit zieht Oberklasse-Flair ein, angeführt vom bekannten MBUX Multimediasystem inklusive intuitiver Sprachbedienung. Für die nötige Sicherheit und Entlastung beim Fahren sorgen eine Rückfahrkamera, eine elektrische Parkbremse sowie ein Seitenwindassistent, der das Reisemobil auch bei schwierigen Wetterverhältnissen stabil in der Spur hält. Beim Fahrgestell beweist das Mercedes-Chassis zudem eine hohe Flexibilität. Kunden können ganz nach Bedarf zwischen einer führerscheinfreundlichen 3,5-Tonnen-Version und einer Variante wählen, die sich für maximale Zuladungsreserven auf bis zu 4,5 Tonnen auflasten lässt.

Im Innenraum setzt Bürstner auf die gewohnten Signature-Highlights, die Luxus und Funktionalität miteinander verbinden sollen. Erhältlich in vier verschiedenen Grundrissen, bietet das Fahrzeug ein Raumkonzept für individuelle Ansprüche. Zu den Besonderheiten im Interieur gehören eine patentierte, ergonomisch optimierte Sitzbank für entspanntes Reisen sowie eine Premiumküche. Beim Außendesign stehen neben der Standardfarbe Arctic White optional auch Steingrau sowie weitere Individualisierungsmöglichkeiten zur Auswahl, mit denen sich Käufer ihr ganz eigenes Unikat gestalten können. Der neue Bürstner SMT ist zu einem Basispreis ab 93.999 Euro erhältlich. Der SMT wird seine Premiere auf dem Caravan Salon 2026 feiern.