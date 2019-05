Bereits vor Start der Modellsaison 2020 stellt Bürstner den neuen Lyseo M auf Basis des Mercedes-Benz Sprinter vor. Der Lyseo M zählt mit einer Außenlänge von unter sieben Metern zu den kompakten Vertretern seiner Gattung. Sein Hochrahmenchassis bietet einen durchgängigen Laufboden. Bürstner ist stolz auf seine Innenraumgestaltung und bietet das Wohnmobil zunächst nur in der designorientierten „Harmony Line“ an.

Der Lyseo M wird zum Start mit zwei Grundrissvarianten angeboten. Der 660 bietet im Heck ein großes Bett mit einem breiteren Ein- und Ausstieg wegen des verkleinerten Kleiderschranks. Mit einem aufpreispflichtigem Hubbett über der Sitzgruppe entstehen vier Schlafplätze. Die große Küche kann optional auch mit Backofen-Kocher-Kombination ausgestattet werden. Das neu entwickelte Längs-Flexo-Bad mit schwenkbarem Waschbecken sorgt für einen großen Duschbereich.



Der 690 G ist für zwei Personen ausgelegt, kann aber mit einem Hubbett um einen Schlafplatz erweitert werden. Das Raumkonzept bietet durch seinen großzügigen Wohn- und Badbereich viel Bewegungsfreiheit. Im Wohnbereich schafft die abgeschrägte Längsküche mit großer Arbeitsfläche (ca. 103 cm) und separatem Kocher bzw. Spüle einen optimalen Durchgang; das Flexo-Bad kommt auf rund 122 cm.



Beiden Grundrissen gemein ist in der Harmony-Line das neuartige Eingangselement. In beiden Grundrissen bietet das Eingangselement innovative Stauraummöglichkeiten, eine neuartige und serienmäßige Magnetleiste, zum Beispiel zum sicheren Transport der neuen Bürstner Magnetgläser (Option), und LED-Beleuchtung. Das neu entwickelte Skyroof XL verbindet eine Deckenverkleidung in Leichtbau mit indirekter Beleuchtung (nicht in Verbindung mit einem Hubbett lieferbar). Mit seinem Licht- und Fensterkonzept wirkt der Lyseo M tagsüber weitläufig und hell. Im Schlafbereich enthält die Wandverkleidung eine neu entwickelten Ambiente-Leuchte.





Der Lyseo M Harmony Line ist ab einem Listenpreis von 66.990 Euro erhältlich. ampnet

Fotos: Bürstner