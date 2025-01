Bürstner bringt „neue Klassiker“ auf die CMT 2025

Stuttgart. Bürstner feiert das Comeback bewährter Klassiker auf der diesjährigen CMT in Stuttgart und präsentiert neue Grundrisse in der Wohnwagen-Baureihe Averso und dem Wohnmobil Campeo TD. So die Rückkehr der beliebten Modelle Campeo TD 660 und Averso 560 TK, die mit modernem Design und innovativen Features.

Bürstner Campeo TD 660: Smarter Allrounder für Wohnmobilfans

Der Campeo TD 660, ein Bestseller aus früheren Jahren, kehrt mit zahlreichen Neuerungen zurück. Das teilintegrierte Wohnmobil bietet eine durchdachte Raumaufteilung mit einem geräumigen Vario-Bad, einem komfortablen Doppel-Längsbett im Heck und einer praktischen L-Küche mit großem 133-Liter-Kühlschrank.

Interessant ist das großzügige Raumgefühl, das durch die offene Sichtachse entsteht. Viel Stauraum – darunter eine Rahmenabsenkung unter dem Bett – sorgt für Ordnung und Komfort. Ein Highlight: die moderne Smart-Home-Steuerung, die den Alltag im Camper noch einfacher macht.

Bürstner Averso-Wohnwagen: Vier neue Grundrisse für jeden Bedarf

In der Wohnwagen-Baureihe Averso stellt Bürstner gleich vier neue Grundrisse vor.

Averso 560 TK : Für Familien. Mit extrabreitem Querbett, Etagenbett mit Garagenfunktion und einem komfortablen Ankleidebad mit separater Dusche bietet dieser Grundriss reichlich Platz. Die optionale Alde-Warmwasserheizung macht ihn sogar wintertauglich.

: Für Familien. Mit extrabreitem Querbett, Etagenbett mit Garagenfunktion und einem komfortablen Ankleidebad mit separater Dusche bietet dieser Grundriss reichlich Platz. Die optionale Alde-Warmwasserheizung macht ihn sogar wintertauglich. Averso 480 TK : Ein kompakter Familiengrundriss mit französischem Längsbett im Bug, Etagenbett im Heck und einer gemütlichen Mittelsitzgruppe – perfekt für flexible Reisen.

: Ein kompakter Familiengrundriss mit französischem Längsbett im Bug, Etagenbett im Heck und einer gemütlichen Mittelsitzgruppe – perfekt für flexible Reisen. Averso 490 TL : Flexibel und komfortabel. Zwei Einzelbetten im Bug können zu einer Liegewiese umgebaut werden, während die zentrale Küche und das Komfortbad den Alltag erleichtern.

: Flexibel und komfortabel. Zwei Einzelbetten im Bug können zu einer Liegewiese umgebaut werden, während die zentrale Küche und das Komfortbad den Alltag erleichtern. Averso 485 TS: Luxus pur. Ein Queensbett im Bug mit Panoramafenstern und eine großzügige Rundsitzgruppe im Heck machen diesen Grundriss zur perfekten Wahl für Paare, die Eleganz und Funktionalität suchen.

Moderne Klassiker erleben

Bürstner möchte mit den „neuen Klassikern“ zeigen, wie erfolgreiches Design aus der Vergangenheit in die Gegenwart transportiert werden kann. Die neuen Grundrisse der Averso- und Campeo TD-Baureihen sind während der CMT 2025 in Halle 1, Stand D12 zu besichtigen.

Fakten im Überblick:

Wohnmobil: Campeo TD 660 Vario-Bad, Doppel-Längsbett, L-Küche, Smart-Home-Steuerung

Campeo TD 660 Wohnwagen: Averso 560 TK, 480 TK, 490 TL, 485 TS Vielfältige Grundrisse für Paare und Familien

Averso 560 TK, 480 TK, 490 TL, 485 TS

Fotos: Bürstner

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren