BMW X7 M50i (2022)- Power-SUV mit V8-Benziner

BMW X7 M50i

Power-SUV mit V8-Benziner

Angetrieben wird unser Testwagen von einem V8-TwinPower Motor. So leistet diese Variante 530 PS und bringt ein maximales Drehmoment von 750 Newtonmetern auf die Straße. In der Basis ist das Flaggschiff ab 115.900 Euro zu haben.

Wahlweise gibt es dieses mächtige SUV übrigens auch zwei Sonder-Editionen, mit denen sein stolzer Besitzer einen noch individuelleren Auftritt aufs Parkett legen kann. Die limitierte „BMW X7 Edition“ gibt es in der Farbe Frozen Black Metallic. Die „Black Vermilion Editionen“ trägt in der BMW X7 Edition eine Individual Sonderlackierung in mattem Schwarz, verzichtet dabei auf Kontrastdetails in Rot.

Im Laufe des Jahres 2022 folgt schon ein Facelift für den X7.

Ob der luxuriöse Familienbegleiter der Bayerische Motoren Werke, Wünsche offen lässt und ob er tatsächlich ein Update benötigt, erfährst du um Video. Wir zeigen Euch zudem Ninas liebste Features im Edel-Power-Family-Bomber.

Technische Daten

BMW X7 M50i

Motor: V8-TwinPower

Zylinder / Ventile pro Zylinder: 8 / 4

Hubraum: 4.395 cm³

Leistung in kW (PS) bei 1/min: 390 (530) / 5.500 – 6.000

Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min: 750 / 1.800 – 4.600

Höchstgeschwindigkeit in km/h: 250

Beschleunigung 0 – 100 km/h in s: 4,7

Verbrauch Kombiniert in l/100 km (WLTP): 12,8 – 12,3

Gewicht: 2.565 kg

Zulässiges Gesamtgewicht: 3.295 kg

Zuladung: 805 kg

Zulässige Achslast vorne / hinten: 1.460 / 1.930 kg

Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast: 750 / 140 kg

Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % / 8 % Steigung: 3.500 / 3.500 kg

Gepäckraumvolumen: 750 – 2.120 l

Abmessungen Länge / Breite / Höhe: 5.151 / 2.000 / 1.805 mm

Breite inkl. Spiegel: 2.218 mm

Radstand / Wendekreis: 3.105 mm / 13 m

Tankinhalt (ca.) in l: 83

Basispreis: 115.900 Euro

Testfahrzeug: 138.140 Euro

00:00 Intro

00:34 POV

01:18 Motor + Antrieb

01:49 Design

02:34 Front

02:56 Bremsanlage

03:18 Fahrwerk

03:40 Light Carpet + Soft Close

04:05 Dachreling

04:35 Kofferraum + Heck

06:20 Innenraum POV

07:06 Innenraum

13:00 Rückbank

14:55 Fahren

18:40 Beschleunigung

19:30 Fazit