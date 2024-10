Aston Martin VANQUISH (2025) I V12-Legende mit 835 PS & 1.000 NM I NinaCarMaria | In Clips In Aston Martin | Von Von NinaCarMaria

Nicht nur Briten träumen von dem neuen Supercoupé. Auch in Deutschland begeistert der schnellste Serien-Aston-Martin aller Zeiten die Auto Fans. NinaCarMaria entführt Euch in die Welt des neuen Aston Martin Vanquish, der unverändert auf jegliche Elektrifizierung verzichtet. Der 5,2 Liter V12-Doppelturbo leistet grollende 614 kW / 835 PS und stellt ein maximales Drehmoment von 1.000 Nm bereit. Um dieses Leistungsplus gegenüber dem bisherigen Modell zu erreichen, wurde der Zylinderblock verstärkt, die Zylinderköpfe angepasst, die Pleuel verändert, die Zylinderköpfe überarbeitet und neue Nockenwellen verbaut. Mehr verraten wir an dieser Stelle nicht, schaut einfach in das Video von NinaCarMaria …

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Technische Daten:

Aston Martin VANQUISH (2025)

Motor: 5,2-Liter V12 Twin-Turbo

Leistung: 835 PS (160 PS/Liter)

Drehmoment: 1000 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 345 km/h (214 mph) – schnellstes Serienfahrzeug von Aston Martin

Beschleunigung (0-100 km/h): ca. 3,2 Sekunden

Getriebe: ZF 8-Gang-Automatik mit elektronischem Sperrdifferential (e-diff)

Fahrmodi: GT, Sport, Sport+

Chassis: Aluminiumstruktur,

Radstand um 80 mm verlängert

Fahrwerk: Bilstein DTX adaptive Dämpfer

Reifen: 21-Zoll Pirelli Reifen

Bremsen: Karbon-Keramik-Bremsen (CCB) – 410 mm vorne, 360 mm hinten

Gewicht: ca. 1.700 kg

Innenraum: 10,25″ TFT-Display für den Fahrer, 10,25″ Touchscreen-Infotainmentsystem, Panorama-Glasdach Produktion: Limitiert auf weniger als 1000 Exemplare pro Jahr

Verfügbarkeit: Erste Auslieferungen ab Q4 2024