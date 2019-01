Liebhaber der italienischen Nobel-Automarke können jetzt in München in die Welt von Maserati eintauchen, Produkte kennenlernen und die Faszination der über 100 Jahren alten Sportwagenmarke direkt erleben. Gestern wurde in Gegenwart von fast 200 geladenen Gästen der neue Showroom im Herzen von München eröffnet. Unter den vielen Maserati Liebhabern waren auch zahlreiche Prominente, darunter Moderatorin & Sängerin Victoria Swarovski sowie die Schauspieler Jessica Schwarz und Trystan Pütter.

Piergiorgio Cecco (General Manager Maserati Deutschland), Jessica Schwarz, Trystan Pütter Moderatorin & Sängerin Victoria Swarovski

Das neue Markenschaufenster befindet sich in den historischen Bazargebäuden am Odeonsplatz und ist fast 200 Quadratmeter groß. Im Zuge der Neuorganisation der Vertriebsaktivitäten von Maserati in München wurde der bisherige Pop-up-Store aufgrund seines Erfolgs nach einem Umbau jetzt zur dauerhaften Einrichtung. Die Aktivitäten werden von SZD Tridente, dem Handelspartner von Maserati in München, unterstützt. Er koordiniert Probefahrten sowie den Verkaufsprozess.

Fotos: Maserati