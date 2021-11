Polestar 2 – DUAL Motor mit Allradantrieb 408 PS LONG RANGE – Test, Review, POV

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Den Polestar 2 gibt es mit drei Antriebsvarianten mit unterschiedlichen Leistungsstärken und Reichweiten. Der Allradantrieb im Polestar 2 nutzt einem Dual-Motor – ein Motor arbeitet an der Hinter- der andere an der Vorderachse. Den Dual Motor gibt es ausschließlich mit der langen Reichweite von bis zu 482 Kilometern. Er bringt bis zu 408 PS Leistung auf die Straße. Seine Höchstgeschwindigkeit liegt bei 205 Stundenkilometer. In 4,7 Sekunden beschleunigt der Polestar 2 mit dem Dual-Motor aus dem Stand auf Tempo 100.

Serienmäßige sind LED-Scheinwerfer verbaut. Gegen Mehrpreis gibt es Pixel-LED Scheinwerfer (im Pilot-Paket).

Mit seinen Maßen kann man den Polestar 2 der Kompakt-Klasse zuordnen: Länge: 4.606 mm, Höhe: 1.479 mm, Breite: 1.985 mm.

Im Kofferraum finden 340 bis zu 715 Liter Gepäck Platz. Im vorderen Gepäckraum sind es 35 Liter. Dieser kleine Kofferraum ist bestens geeignet für das Unterbringen von Ladekabeln, weil man hier, unabhängig von der Beladung immer leicht ran kommt.

Das Laden

Der Polestar 2 lädt in 35 Minuten (bei einer Ladeleistung von 150 kW) auf 80% des maximalen Ladestands. An einer Wallbox mit 11 kW benötigt man 8 Stunden als Ladedauer.

Bei der Ladeleistung unterscheiden sich alle Antriebsvarianten nicht. Jedoch in der in der Batteriekapazität. Hier hat der geneigte Käufer die Wahl zwischen einem 64 kWh oder einem 78 kWh Akku.

Die Preise für den Polestar 2 starten mit dem Single Motor und Standard Range bei 45.500 Euro (abzüglich der Förderungen).

Technische Daten:

Motor: 2 Elektromotoren mit 300 kW/408 PS

Antrieb: Allradantrieb

max. Drehmoment: 660 Nm

Beschleunigung: 4,7 s auf 100 km/h

vMax: 205 km/h

Batteriekapazität: 78 kWh

Ladeleistung: AC mit bis zu 11 kW, DC mit bis zu 150 kW

Verbrauch nach WLTP: 19,5 – 20,3 kWh/100 km, 0 g CO₂/km

Reichweite: 420 – 440 km

Maße: L 4,61 / B 1,99 (inkl. Spiegel) / H 1,48 m

Kofferraumvolumen: 405 – 1095 l

Leergewicht: 2123 kg

Anhängelast: 1500 kg

Preise:

Basismodell: ab 45.500 Euro (abzüglich Förderung)

Testversion mit Long Range und Dual Motor: ab 51.500 Euro

